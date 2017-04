Får gondolbane rett over hustaket: – Jeg er veldig usikker på om vi tar sjansen på å bo her

Huseiere på Voss protesterer mot at kommunestyret tirsdag ettermiddag høyst sannsynlig vedtar saken om ekspropriasjon av eiendom til bygging av ny gondolbane på Voss.

GAMMEL BANE: Den gamle Hangursbanen, som skal erstattes. Foto: Kari Nygard Tvilde

Banen skal erstatte den gamle Hangursbanen, men utbyggerne har ikke kommet til enighet med naboene.

Totalt berøres rundt 30 grunneiere – de fleste positive til gondolbanen, men kritiske til prosessen. Kristen Skjeldal, tidligere olympisk mester i langrenn, er blant dem.

Skjeldal og familien bor i et hus som ligger rett under der vognene skal passere 18 ganger i døgnet, hver dag, året rundt.

– Påkjenningen og redselen ved å tenke på ulykker som kan oppstå, gjør meg veldig usikker på om jeg tar sjansen på å bo rett under linjen, sier Skjeldal.

Se skisser av den nye banen:

– En stor personlig belastning

Det er fire år siden han og flere andre naboer første gang gikk ut i Avisa Hordaland og kritiserte utbyggingsplanene. Innsigelsene er i stor grad de samme i dag:

Kort avstand til bebyggelse, brutte kompensasjonsregler og manglende grunneiermedvirkning, utredning av andre traseer og ulemper for huseiere.

POSITIV OG NEGATIV: – Jeg er kjempepositiv til at Voss får den nye gondolbanen. Men jeg har virkelig forhåpninger om å få erstatning for ulempene, sier Kristen Skjeldal. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

«[P]rosessen har vore ei stor personleg belastning dei siste åra», skrev Skjeldal søndag i en kronikk i Avisa Hordaland.

– På informasjonsmøtene blir «det store, flotte prosjektet» presentert, mens ulempene blir tonet ned. Vi ser på dem som veldig store og faretruende. Dette er store vogner som skal gå over hustakene våre, sier Skjeldal til NRK.

Mens han og en håndfull andre bor rett under linjen og frykter ulykker, mister andre naboer utsikt, og får ulemper med innsyn. Skjeldal er svært tydelig på hva han mener om at enden på visa i dag ser ut til å bli at kommunen tar nødvendig areal fra innbyggerne med makt.

– Vi opplever det som et maktovergrep. Våre signaler og spørsmål blir hele tiden møtt med at det ikke er farlig, at det ikke er et problem. Vi blir ikke tatt på alvor, og føler oss veldig overkjørte, sier Skjeldal.

VANSKELIG SAK: – De får ulemper ved å bo rett under banen, medgir ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap). Foto: NRK

– Avgjørende for Voss' utvikling

Ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap) er blant dem som stemmer ja til ekspropriering. Han erkjenner at saken er vanskelig og gir naboene ulemper, men understreker hvor viktig banen er for Voss.

– Vårt lodd i livet som lokalpolitikere er blant annet å ta vanskelige avgjørelser, slik som denne. Det er ingen hus som må rives, men de får restriksjoner på hva de kan bygge i fremtiden.

– Er du enig i at saksbehandlingen har vært dårlig?

– Nei, jeg opplever ikke det. Vi har jo diskutert dette mange ganger. Det er et viktig prosjekt som vi mener er avgjørende for Voss sin utvikling. Så må vi passe på at beboerne i området blir ivaretatt så godt som mulig i tiden fremover, sier Ringkjøb.