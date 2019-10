Fant tusen år gammel pilspiss i Hardanger

Den 12 centimeter lange pilspissen ble funnet 1400 meter over havet ved fjellet Store Ishaug i Eidfjord, ikke langt fra Fossli og Vøringsfossen.

Nyheten ble først meldt på Hordaland fylkeskommune sine nettsider.



Pilspissen ble funnet like ved en snøfonn av Ernst Hagen, som har hytte i området.

– Jeg ville ha meg en topptur og så plutselig noe metallaktig. Det første jeg tenkte var at dette måtte være noe fra før de begynte med gevær, sier Hagen til NRK.

TILFELDIG: Ernst Hagen var på tur i fjellet da han kom over pilspissen. Foto: Hordaland fylkeskommune

Klimaendringer avdekker skatter

Han bestemte seg raskt for å ta pilspissen med seg til Hordaland fylkeskommune, som tar imot slike funn.

Ifølge arkeolog ved fylkeskonservatoren Tore Slinning er det ikke gjort lignende funn i Hardanger tidligere.

– Dette er et veldig sjeldent funn. Å finne en slik pilspiss aleine er som å finne nåla i høystakken, sier Slinning til NRK.

Økt sjanse for å gjøre funn

Klimaendringer og nedsmeltingen av fonner og breer gjør at sjansen for såkalte løsfunn øker. Arkeologene har de siste årene hatt ekspedisjoner i fjellene i Hordaland og undersøkt rundt snøfonner.

Fjellområdet som pilspissen ble funnet i, hadde de ikke undersøkt. Slinning synes derfor det var skikkelig flaks at Hagen oppdaget den. For om pilspissen hadde blitt liggende ute, ville den trolig forvitret og forsvunnet helt i løpet av få år. Ting som er laget i tre eller annet organisk materiale forsvinner enda raskere.

INTERESSE: Hos fylkeskonservatoren har funnet av pilspissen vakt oppsikt. – Mitt stalltips er at den i hvert fall er tusen år gammel, sier arkeolog Tore Sinning. Foto: Hordaland fylkeskommune

– Om folk som går i fjellområder nær snøfonner har øynene med seg, er det veldig fint. Da er det større sjans for å fange slike ting opp, sier Slinning.

Trolig fra jernalderen

Ernst Hagen er overrasket over hvor stor interessen for pilspissen har vært.

– Det ble litt mer oppstandelse enn jeg hadde trodd. De mener at den kanskje stammer fra tidlig jernalder, sier Hagen.

Fjelltoppen der han fant den er ikke et naturlig jaktsted, og hvorfor pilspissen dukket opp akkurat der er så langt et mysterium. Fra før er det kjent at det foregikk mye aktivitet og utvinning av jern i området rundt Sysendalen gjennom hele jernalderen.



– Kanskje det var en jeger som var på toppen for å speide, eller et skadeskutt dyr som flyktet og døde der oppe, sier Hagen.

Det spesielle funnet et nå overlevert Universitetsmuseet i Bergen, som har fått i oppdrag å datere og konservere pilspissen.