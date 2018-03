Onsdag fortsatte rettssaken mot foreldrene i 20-årene som mistet sin sønn i oktober 2015. Ifølge tiltalen døde gutten av forgiftning etter å ha fått i seg farens Lar-medisin.

Guttens mor forklarte tirsdag at tablettene toåringen døde av vanligvis lå i øverste hylle over komfyren, men at de ved ett tilfelle lå i en lav kommode i gangen.

Onsdag var det farens tur til å forklare seg. Han fortalte at han ble rusavhengig som 15-åring, etter at hans far døde.

– I løpet av årene har jeg tatt alt mulig fra amfetamin til heroin, forklarte toåringens far (28).

LAR-TABLETT: Slik så esken med farens Lar-tabletter ut. Medisinen ble vanligvis oppbevart i en hylle over komfyren, ifølge toåringens foreldre. Et av spørsmålene dreier seg om tablettene ble uforsvarlig oppbevart. Foto: Politiet

Brøt tablettene i to

Faren forklarte at han hver mandag fikk utlevert en ny eske med 14 tabletter av Lar-medisinen buprenorfin, to for hver dag. Ifølge faren forsøkte han i tiden før sønnen døde å kutte ned på bruken av Lar-tablettene.

Ved flere anledninger pleide han å bryte tablettene i to. Den andre halvdelen la han tilbake i brettet, ifølge forklaringen.

Ifølge tiltalen har foreldrene vært uaktsomme og oppbevart medisinene uforsvarlig.

Faren forklarte at han visste at tablettene var farlige, men ikke at de var dødelige. Ifølge 28-åringen ble tablettene oppbevart i den omtalte lave kommodeskuffen i maksimalt en uke.

– Grunnen til det, var at han aldri pleide å gå i den skuffen, sa faren om sin nå avdøde sønn.

Fortalte om øyeblikket han fant sønnen død

Også faren forklarte seg om morgenen sønnen ble funnet livløs, etter å ha fått i seg Lar-medisinen.

– Jeg våknet brått av moren, som ropte på meg. Jeg hørte på stemmen hennes at noe var galt. Jeg gikk fort fra rommet jeg lå på, inn til soverommet vårt. Når jeg ser inn, ligger han der livløs, sa faren gråtkvalt.

Statsadvokaten mener foreldrene burde tatt toåringen til lege.

– HJERTESKJÆRENDE: Aktor Benedikte Høgseth fører saken for statsadvokatene i Hordaland. I rettssaken vil nødsamtalen moren foretok etter hun oppdaget sønnen livløs på rommet, bli brukt. – Selv jeg må innrømme at det er hjerteskjærende å høre på, sa Høgseth i sitt innledningsforedrag tirsdag. Foto: Mats Arnesen / NRK

Store rusproblemer i etterkant

Ifølge faren la han sønnen i foreldrenes seng litt før klokken 21 dagen før gutten ble funnet død.

Blant bevisene i saken er en telefonsamtale mellom faren og hans søster klokken 21.14, der faren forteller at sønnen sa god natt til tanten. I tillegg tok moren et bilde av sønnen og hennes datter i sengen etter dette tidspunktet.

– Jeg så ingen tegn til at noe var galt. Alt så ut til å være greit før han la seg, forklarte faren.

Faren forklarte at han fikk store rusproblemer etter sønnens død. Forholdet mellom ham og moren tok slutt.

– Jeg var helt knust og ruset meg veldig mye. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forholde meg til at sønnen min var død. Det er det verste jeg har vært igjennom i mitt liv, sa 28-åringen.