Fant ruset bilfører etter ulykke

Politiet har siktet en mann i 20-årene for ruskjøring etter at en bil ble funnet liggende på taket og forlatt ved Kjerrgarden på Askøy. Vitneopplysninger og politihund gjorde at politiet fant føreren. Mannen var ruset og skal ha erkjent forholdet.