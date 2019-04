Politiet har avsluttet leteaksjonen utenfor Sotra etter å ha funnet en død person i sjøen.

– Avdøde er ikke formelt identifisert, men de pårørende etter den savnede er varslet. Leteaksjonen er avsluttet, sier operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.

En stor letaksjon hadde pågått i litt over to timer da den omkomne ble funnet. Den ble satt i gang etter at det ble funnet en førerløs båt drivende i sjøen vest for Sotra.

En mann i 40-årene ble meldt savnet av pårørende, som hadde funnet båten hans.

Fant båt uten fører

Båten ble funnet ved Sandøyna, en øygruppe vest for Angeltveitsjøen i Fjell kommune.

Politiet fikk melding klokken 18.07.

Brannvesenet deltok også i leteaksjonen.

– Mannen har vært savnet siden i formiddag, sa Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. LETEAKSJON: Båten skal ha blitt funnet i området rundt Skarholmane vest for Sotra.

Var på fisketur

Mannen skal ha vært ute på sjøen for å fiske i en fritidsbåt. Da han ikke kom tilbake til avtalt tid, begynte familiemedlemmer å lete etter ham.

Da de fant den tomme båten, tok de kontakt med politiet.

Brannvesenet deltok i leteaksjonen med dykkere og en brannbåt. Et redningshelikopter fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge, en redningsskøyte og lokale fartøy var også med på aksjonen.