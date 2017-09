Fann narkotika og mistenkjer rus

Politiet mistenkjer at føraren av ein bil i Helleveien i Sandviken i natt var rusa og tok han difor med til legevakt for blodprøve. Patruljen tok beslag i førarkortet og fann også narkotiske stoff på mannen. – Han blir meldt for begge forholda, seier operasjonsleiar Helge Blindheim i politiet.