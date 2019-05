Under seremonien, som startet klokken 13, holdt sogneprest Maria Tveten minnetalen på vegne av familien. Hun forteller at sjokket over 24-åringens dødsfall fortsatt sitter i.

«Sjokket over at Birgitte så brått ble revet bort, ligger fremdeles over oss. Det er uvirkelig at det er Birgitte sin kiste vi skal følge til graven i dag, det er vanskelig å begripe at det henne vi skal overgi i Guds hender», sa Tveten.

BEGRAVES FRA FOLDNES KYRKJE: Birgitte Kallestad døde etter å ha blitt smittet av rabies under en ferie på Filippinene. Foto: Privat

Sovnet stille inn

Birgitte Kallestad sovnet stille inn med familien rundt seg på Førde sentralsjukehus 6. mai. Hun var fra Fjell i Hordaland, men jobbet ved Førde sentralsjukehus.

Det var under en ferie på Filippinene hun ble smittet av sykdommen. Kallestad var svært glad i dyr og fikk trolig rabiessmitten fra en valp hun fant i veikanten.

Først flere uker etter at hun var kommet tilbake til Norge, fattet helsepersonell mistanke om at hun kunne ha fått den alvorlige og livstruende sykdommen.

FOLDNES KYRKJE: Birgitte Kallestad var fra Fjell, men arbeidet i Førde. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Varm og humørfylt

I talen under seremonien tegnet sogneprest Maria Tveten et bilde av Birgitte Kallestad som varm og humørfylt.

«Birgitte var en god person å ha i nærheten. Hun hadde et smittende godt humør og var et imøtekommende menneske med en stor omgangskrets. Da hun kom hjem, var det alltid travelt, for hun hadde mange venner – og ville prøve å treffe dem alle», sa Tveten.

Kallestads familie er takknemlige overfor dem som har støttet dem i den vanskelige situasjonen.

«Familien har lyst til å rette en stor takk til alle som var har vært til hjelp og støtte i denne tiden. Alt ifra personalet på Førde sjukehus, familie, venner og kollegaer. Fjell kommune og de involverte der. Takk for støtten dere har vært», sa Tveten, og avsluttet:

«Birgitte var høyt elsket – og vil bli dypt, dypt savnet».

Eirik Søfteland var solist i begravelsen, som ble avsluttet med «Fager kveldsol smiler» etter jordpåkastelsen.

BEGRAVELSE: Birgitte Kallestad (24) døde etter å ha blitt smittet av rabies på Filippinene. I dag tok familien farvel i Foldnes kyrkje. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Gikk ut med historien

Etter dødsfallet fortalte familien Birgittes historie fra Filippinene i håp om at ikke det samme skal ramme andre med et like varmt hjerte for dyr.

«Ingen koplet de små skrammene fra ferien til sykdommen, aller minst hun selv. Sykdommen utviklet seg videre mens legene kjempet for å finne ut hva som var galt», skrev familien i en pressemelding.

Reisefølget var ikke vaksinert. Rabiesvaksinen er ikke på listen over vaksiner som er nødvendige for reiser til Filippinene, med mindre man reiser til områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold.

I ettertid har familien til Birgitte Kallestad bedt Folkehelseinstituttet endre reglene.