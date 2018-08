– Hun har vært en svært betydningsfull person, i kraft av at hun vært både raus og omsorgsfull for oss alle.

Det sier Bård Espelid, nevøen til Ingrid Espelid Hovig, etter bortgangen til «hele Norges matmor». Han er i dag varaordfører i Ingrids hjemkommune Askøy utenfor Bergen.

Her bor mye av den nærmeste familien som er igjen etter den folkekjære kokken og programlederen.

Den lille og blide fjernsynskokken flyttet østover for å gå på skole på 40-tallet. Men familien hjemme på Vestlandet hadde hun alltid i tankene.

Mistet mannen rett etter bryllupet

– Var det noen som hadde behov for hjelp var Ingrids hjelpende hånd der, uten at en hadde bedt om det. Det er ting vi er svært ydmyke for og svært takknemlige for i dag, sier nevøen.

Han forteller om en tante som hadde prosjekter helt til de siste årene.

– Samtidig hadde hun et øye for hvordan andre hadde det. Hun var i det hele tatt et veldig godt og et helstøpt menneske.

TV-kokken giftet seg i 1977, men ektemannen Jan Inge Hovig døde ni dager etter bryllupet. Hun giftet seg aldri igjen, og fikk aldri barn.

Men mange år senere ble to godt voksne menn likevel som hennes sønner.

SISTE JULAFTEN: Ingrid Espelid Hovig så på Scott Givot og Lars Røtterud (bak) som sine sønner. Her fra julaften 2017. – Hun var fremdeles full av liv, forteller Scott til NRK. Foto: Privat

– Hun forandret livet mitt

– Hun forandret livet mitt og var grunnen til at jeg fikk et nytt liv i Norge, sier Scott Givot.

De siste årene var Ingrid Espelid Hovig som en mor for ham og ektemannen Lars Røtterud.

Amerikaneren flyttet til Norge tidlig på 2000-tallet, mye takket være vennskapet med Ingrid Espelid Hovig. De to møttes først på en matkonferanse i USA i 1990.

– Der sto vi i et rom der et gospelkor sang. Jeg så henne på andre siden av rommet og følte vi var de eneste som virkelig lyttet til musikken.

– På den samme konferansen året etter tok jeg en busstur, der det var ett ledig sete; ved siden av henne. Jeg satt meg med ned med henne, og det var det. Etter det var vi knyttet sammen og mistet aldri kontakten.

Givot flyttet til Norge tidlig på 2000-tallet. Her var det Ingrid som introduserte ham for sin forlegger Lars, som altså senere ble Scotts livsledsager.

Sa farvel på sykesengen

Paret var tett på Ingrid de siste årene, men ikke de eneste hun kalte sine sønner.

– Minnet om Jan har alltid vært med henne og var viktig for henne å ta vare på. Men hun hadde aldri et ønske om å gifte seg igjen. Hun hadde heller aldri en følelse av ikke å ha barn, for det var så mange hun jobbet med som hun så på som «barna sine», sier en rørt Scott Givot, bare timer etter dødsfallet.

Selv tok han farvel med henne på sykesengen sist uke.

– Jeg fikk fortalt henne at hun var min mor, og at hun alltid ville være det. Kort tid etter sovnet hun, men hun holdt hånden min fast. Det siste jeg gjorde var å massere hånden hennes og fortelle henne om våre minner sammen.