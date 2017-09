Familien lar Aarebrots begravelse sendes direkte

Torsdag klokken 13 gravlegges professor Frank Aarebrot, som døde 70 år gammel lørdag 9 september.

Begravelsen skjer i Korskirken i Bergen, og vil sendes direkte av flere mediehus; som NRK, VG, BT, BA TV 2 og Dagbladet. Sendingen produseres av NRK.

– Vi samles for å gi ham et rungende farvel. I hans ånd inviterer vi alle venner, bekjente og alle som har hatt noe å gjøre med Frank i løpet av årene for å bli med oss i denne seremonien, skriver familien på Aarebrots Facebook-side.

Etter seremonien inviterer Universitetet i Bergen til en samling i Universitetets aula.

– Dette vil også bli gjennomført i Franks ånd og vi lover diskusjoner, skøy og deling av glade minner, opplyser familien.

Vil hedre krigshelter

Med nederlandsk kone fikk også Aarebrot øynene opp for en begravelsestradisjon han ønsket å videreføre. Det er tradisjonen om å bringe blomstene fra begravelsesseremonien videre til et krigsminnesmerke fra 2. verdenskrig,

– For å hedre dem som gav livet sitt for at vi skulle kunne leve våre liv i frihet, skriver familien.

Etter seremonien i Korskirken vil blomstene bli tatt med til krigsminnesmonumentet på Møllendal kirkegård der de skal legges ned. Der ligger 49 allierte fra 2. verdenskrig begravet. De fleste av dem flymannskaper som var i begynnelsen av 20-årene da de døde.

FEIRET DAGEN: Frank Aarebrot feiret 70-årsdagen sin i NRK Hordalands radiostudio tidligere i januar i år. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Sovnet inn to dager før valget

Lørdag kveld den 9. september 2017 kom nyheten om Aarebrots bortgang. Familien bekreftet dødsfallet på Aarebrots private Facebook-profil.

– Pappa har holdt sin siste forelesning. Det er med sorg vi melder at pappa er gått bort i kveld. Han døde stille og rolig med oss rundt seg, skrev familien.

Den svært populære professoren ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen ble innlagt på Haukeland Universitetssykehus fire dager tidligere etter å ha fått hjerteinfarkt. Etter en hasteoperasjon tirsdag sa han til NRK at han håpet å være klar til å kommentere valget på valgnatten.

– Det er målet mitt, og legene har gitt meg et lite håp om at det kan være mulig, sa han da.

Skulle sende 500 minutter direkte

Aarebrot har de siste årene holdt flere direktesendte forelesninger på NRK. Etter å ha sendt både 227 minutter med amerikansk politikk og 200 minutter med norsk historie, skulle det hele trones med en enda lenger maratonsending i høst.

Slik ble det ikke.

Aarebrot holdt sin siste forelesning som professor ved Universitetet i Bergen i april i år, etter 40 år ved institusjonen. Søndag kveld inviterte Studentersamfunnet i Bergen til minnestund foran Christiestøtten på Muséplass i Bergen.