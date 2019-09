Tre brødre, deres koner, en datter, en revisor og hennes tidligere samboer sitter på tiltalebenken når Bergen tingrett tirsdag klubber i gang en av norgeshistoriens mest omfattende trygdesvindel-saker.

13 pågrepet i stor politiaksjon

Saken startet da politiet høsten 2017 mottok anmeldelser fra Nav.

Politiet innledet etterforskning sammen med Nav, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, som resulterte i en storstilt politiaksjon 20. desember samme år mot en rekke personer.

Flere av de pågrepne var tilknyttet selskaper som leverte aviser fra Schibsteds trykkeri i Bergen.

Totalt 13 personer ble pågrepet og siktet for fiktiv fakturering, skatteunndragelse og for urettmessig å ha tilegnet seg Nav-støtte i stor stil. Schibsted er ikke mistenkt for å ha gjort noe ulovlig.

Etter kort tid valgte politiet å dele saken i to.

Nav-svindelen er nå ferdig etterforsket og skal opp for retten i Bergen denne uken.

BESLAG: Totalt 13 personer ble pågrepet i aksjonen i Bergen desember 2017. Her er noe av beslaget politiet gjorde. Foto: Politiet

Falske lønnsslipper og hvitvasking

Der er ni personer er tiltalt for grovt bedrageri. Sju av dem er i familie: Tre brødre, deres koner og en datter av det ene paret. I tillegg sitter en regnskapsfører og hennes tidligere samboer på tiltalebenken.

Flere av de ni skal ha vært blant de 13 som ble pågrepet i politiaksjonen i 2017.

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at de tiltalte totalt har lurt Nav for 4,1 millioner kroner i blant annet dagpenger, sykepenger, tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger.

Eldste bror (42) skal ha fått utbetalt nær 2,2 millioner kroner

skal ha fått utbetalt nær 2,2 millioner kroner Mellomste bror (38) skal ha fått utbetalt 600.000 kroner

skal ha fått utbetalt 600.000 kroner Hans kone (36) 750.000 kroner

750.000 kroner Yngste bror (35) 617.000 kroner

617.000 kroner Eldste brorens datter (21) skal ha stilt sin bankkonto til disposisjon for hvitvasking av penger siden hun var 17 år. Ifølge påtalemyndigheten kom det inn penger fra flere selskaper som hun ikke jobbet i. Pengene skal ha blitt tatt ut og deretter betalt kontant til folk som jobbet svart for selskapene.

skal ha stilt sin bankkonto til disposisjon for hvitvasking av penger siden hun var 17 år. Ifølge påtalemyndigheten kom det inn penger fra flere selskaper som hun ikke jobbet i. Pengene skal ha blitt tatt ut og deretter betalt kontant til folk som jobbet svart for selskapene. Kona (42) til eldste bror er tiltalt for heleri på 185.500 kroner gjennom en utleieavtale til et av brødrenes selskaper.

er tiltalt for heleri på 185.500 kroner gjennom en utleieavtale til et av brødrenes selskaper. Kona (37) til mellomste bror skal ha forsøkt å svindle til seg drøyt 450.000 kroner fra Nav ved blant annet å levere inn falske lønnsslipper.

skal ha forsøkt å svindle til seg drøyt 450.000 kroner fra Nav ved blant annet å levere inn falske lønnsslipper. Regnskapsføreren (51) skal ha bistått familien ved å gi Nav uriktige opplysninger om inntekt og arbeidsforhold. Hun skal også ha gjort ekssamboeren (51), som også er tiltalt i saken, i stand til å svindle til seg utbetalinger fra Nav på rundt 1,2 millioner kroner ved å overføre lønn til ham fra hennes eget firma, selv om han ikke jobbet der. Kvinnen er i tillegg tiltalt for å ha jobbet uten autorisasjon. Påtalemyndigheten har derfor varslet et krav på rundt 25 millioner kroner for penger de mener hun har tjent ulovlig.

– Dette er alvorlig fordi det handler om urettmessig tilegnelse av felles goder. Nav-ytelser skal gå til de som trenger det. Derfor har avdekking og etterforskning av trygdesvindel høy prioritet, sier Christoffersen.

Ingen av de tiltalte har i avhør erkjent straffskyld. De mest alvorlige tiltalepunktene har en strafferamme på seks års fengsel.

MARATON-RETTSSAK: Det er satt av to og en halv måned til rettssaken, som skal gå i Bergen tingrett. 45 vitner skal forklare seg i saken, og rettsdokumentene utgjør hele sju tusen sider. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Mener påtalemyndigheten blåser opp saken

– Denne saken er blitt blåst opp av påtalemyndigheten til å bli noe langt større enn den er, sier advokat Marianne Karlsen, forsvarer for den 42 år gamle broren som er tiltalt for å ha svindlet til seg 2,2 millioner fra Nav.

42-åringen skal forklart at han kun har ønsket å hjelpe familien sin og at han har hatt en god dialog med Nav.

Karlsen hevder misforståelser og kulturforskjeller er blant årsakene til det som har skjedd.

– Flere av sakene i denne tiltalen burde vært henlagt. I alle fall kunne det vært løst langt enklere og billigere ved å behandle sakene hver for seg, sier hun.

Advokat Tom Barth-Hofstad er forsvarer for den 21 år gamle kvinnen som er tiltalt for hvitvasking. Han støtter Karlsen.

– Jeg er for så vidt enig. Selv er jeg veldig overrasket over at etterforskningen endte med tiltale for min klient, sier han.

– Hadde ikke tatt ut tiltale for misforståelser

Aktor i saken, statsadvokat Rudolf Christoffersen, avfeier kritikken.

– Vi hadde ikke tatt ut tiltale dersom vi mente at dette beror på kulturforskjeller og misforståelser, svarer han.

– Kunne sakene vært løst bedre hver for seg, slik Karlsen hevder?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Sakskomplekset blir best mulig opplyst for dommerne ved å iretteføre sakene samtidig, sier Christoffersen.

Han understreker at flere av de tiltalte var på løpende ytelser fra Nav og at beløpene i tiltalen derfor lett kunne blitt høyere.

Etterforsker fortsatt «avisbudsaken»

Det er satt av hele to og en halv måned til rettssaken, som starter i Bergen tingrett tirsdag. I tillegg til de ni tiltalte skal 45 vitner forklare seg.

Sakspapirene utgjør hele ti tusen sider. Ifølge Christoffersen er syv tusen av disse med i rettsdokumentene.

Utgangspunktet for det hele, «avisbudsaken», er fortsatt under etterforskning.

– Ingen av dem som sitter på tiltalebenken denne uken er siktet i den andre saken, sier statsadvokaten.