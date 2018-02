Familie og forsvarere hoderystende til politiet i menneskehandel-saken

Tirsdag kveld ble det klart at politiet ikke fikk medhold i å fengsle de fire siktede i menneskehandel-saken.

Politiadvokat, Rudolf Christoffersen sier politiet vil anke saken.

– Anken er gitt oppsittende virkning og de siktede forblir derfor i varetekt til lagmannsretten har behandlet anken, sier han.

Et titalls rumenere tok imot de fire siktede utenfor Bergen tingrett før tirsdagens fengslingsmøte.

Under møtet var det flere som gråt, skrek og ropte da de fire siktede ble geleidet av politifolk på vei inn i rettslokalet.

Blant de fremmøtte var tenåringsjentens mor. Hun kom til Norge og Bergen bare timer før fengslingsmøtet skulle begynne.

Overfor NRK uttrykte hun fortvilelse, sinne og sjokk over at hennes svigerforeldre var blant de siktede, som ifølge politiet skal ha holdt hennes datter fanget og planlagt å selge henne til prostitusjon.

– Det stemmer ikke. Det er bare løgn. Jeg kan ikke skjønne hvordan politiet kan mene dette, sa hun til NRK.

Moren satt på gangen under store deler av det fem timer lange fengslingsmøtet.

Mor ble kalt inn som vitne

Den fornærmede 16-åringens besteforeldre, et ektepar i 60-årene, og jentens tante er siktet for å ha medvirket til grov menneskehandel.

Også en mann i 50-årene, mannen som transporterte jenten til Norge, er siktet.

Ingen av de siktede har erkjent straffskyld.

NRK vet at den antatte hovedmannen har vært sentral i prostitusjonsmiljøet over lang tid, mens de tre familiemedlemmene har tigget i Bergen over flere år.

Etter at de siktede hadde forklart seg via en tolk, fikk moren noe overraskende en sentral rolle også inne i rettssalen.

FORSVARERE: Dette er to av de siktedes forsvarere, Rolf Knudsen (t.v.) og Mads Berven. Foto: NRK Hordaland / NRK

Forsvareren til mannen som transporterte jenten til Norge, ba dommeren om å la henne forklare seg for retten, og fortelle hvorfor 16-åringen var kommet til Norge.

– Jeg har aldri opplevd å kalle inn et vitne i et fengslingsmøte før. Men hun har opplysninger som det er nødvendig å få belyst for min klients vedkommende, sier forsvarsadvokat, Mads Berven.

– Hvor spesielt er det?

– Det er noe spesielt, men vi må forholde oss til de grunnleggende prosessuelle prinsippene for å opplyse saken på et så tidlig stadium som mulig, sier Berven.

Avlyttet telefoner før aksjonen

Påtalemyndigheten la frem over 400 sider dokumentasjon i timene før møtet.

Politiadvokat, Rudolf Christoffersen ba om to ukers fengsling for å få nok tid til å gå gjennom store mengder telefonavlyttingsopptak, som er gjort av én eller flere av de siktede.

– De siktede hevder hun ble med til Norge på ferie, og at planen var å sende henne hjem med en flybillett betalt på flyplassen. Jeg har vondt for å tro at de påkoster en mindreårig jente en tur til Norge, for å la henne sitte på et rom, og for deretter å sende henne hjem med fly, sier han til NRK.

STORAKSJON: Politiet arresterte elleve personer på to adresser lørdag kveld. Søndag kveld ble sju løslatt. Foto: NRK

Mener jenten ble låst inne

Politiets teori er at hun ble låst inne på et rom og at planen var å utnytte henne til prostitusjon.

De siktedes forklaring er at jenten var forkjølet, og at det derfor var naturlig at hun var mye hjemme, forteller Christoffersen.

Overfor NRK uttrykte samtlige forsvarsadvokater sterk misnøye med aktor sin argumentasjon.

– Argumentasjonen i siktelsen er på grensen til stigmatiserende mot en folkegruppe. Jeg stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er noen fornærmede i denne saken. Hva har de i så fall gjort galt, spør forsvarer Einar Raaen, som representerer den fornærmedes bestemor.

Også advokat, Mads Berven er kritisk til politiets begrunnelse for siktelsen.

– Jeg lurer på hvor lavt listen kan legges for hva som regnes som skjellig grunn til mistanke, sier han.