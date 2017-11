Falt 20 meter, omkom i ulykke

Ulykken skjedde mandag formiddag. Redningsmannskaper rykket til stedet, et steinbrudd på Voss, men livet til personen sto ikke til å redde.

– Det er en mann som er omkommet. Vi jobber med å informere de pårørende, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NRK.

Han skal ha falt 20 meter, opplyser han.

Erklært død på stedet

Først ble ulykken meldt som en arbeidsulykke, men NRK får bekreftet at det ikke er snakk om en ansatt ved steinbruddet.

– Vi jobber på åstedet med å kartlegge årsaken til denne ulykken, sier Dahl-Michelsen.

Mannen har kommet nær en bratt skrent og ramlet utfor.

Personer som arbeidet i steinbruddet, varslet om ulykken og prøvde gjenopplivning.

– Men mannen ble erklært død på stedet, opplyser Dahl-Michelsen.

Tar vare på de ansatte

Lederen for bedriften der ulykken skjedde, sier at to av hans ansatte prøvde gjenopplivning.

– De gjorde en kjempejobb, men dessverre var det ikke noe mer å gjøre. Vi tenker på familien til den omkomne i dag, sier lederen.

De ansatte som var i nærheten, får oppfølging.

– Det er en tung dag for alle her, sier han.

Det skal ikke ha vært vitner til ulykken, får NRK opplyst.

Skrenten skal være sikret. Men gjerdet skal stå bakenfor punktet der mannen falt.