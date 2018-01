Falske brannmenn på ferde

I Alvøveien i Bergen skal to personar ha ringt på døra på ein privat bustad og sagt at dei kom frå brannvesenet. Politiet er no på leiting etter dei to. – Brannvesenet har ikkje folk ute på slike ærend og dei varslar alltid sine besøk, skriv politiet på Twitter.