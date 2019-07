Falsk melding om personer i sjøen i Bergen

Klokken 05.31 søndag morgen fikk politiet melding om at flere personer skulle ha falt i vannet i Byfjorden ved Bergen.

– Vi har nå fått kontakt med den ene personen som har vært i vannet. Personen er godt kjent for politiet for falske meldinger, men inntil videre jobber vi videre på stedet for å få avklart hva som har skjedd, skrev Vest politidistrikt på i sin første melding på Twitter.

Like vør klokken 08.00 var søket avsluttet. Politiet sier de oppretter sak på forholdet.

Innsatsleder i politiet Geir Hitland sier at det ble satt i gang en stor leteaksjon.

Både en brannbåt, politibåt og en luftambulanse ble satt inn i søket, sier Hitland.

– Vi jobber nå på flere nivåer, men prioriterer å søke i fjorden her. Foreløpig har vi ikke gjort noen funn etter en båt eller lignende, sa Hitland ved 07.00-tiden.

INNSATSLEDER: Innsatsleder i politiet, Geir Hitland, sier at det ble satt i gang en stor leteaksjon. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Hovedredningssentralen Sør-Norge ledet søket etter fire personer i vannet ved Sandviken.

– Søker på sjø etter fire personer. Flere redningsskøyter fra NSSR samt flere andre fartøy er i søk. Luftambulanse fra Bergen og redningshelikopter fra Florø er med. HRS koordinerer, skriver HRS Sør-Norge på Twitter.

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt sier til NTB at en privatbåt i Sandviken fikk kontakt med den ene personen som har kommet seg ut av vannet. Politiet skal ut til privatbåten for å snakke med personen som disponerte den.