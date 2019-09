Fallskjermhoppar medvitslaus etter å ha landa i vatn på Voss

Klokka 19.36 laurdag fekk politiet melding om at ein fallskjermhoppar hadde landa i Vangsvatnet på Vossevangen.

Like over klokka 20 melde politiet at mannen får liveddande førstehjelp på staden. Luftambulansen landa på Voss like over klokka 20.

– Vedkomande blei redda opp av vatnet av personar i nærleiken. Luftambulansen landa no for kort tid sidan, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik til NRK klokka 20.06.

Klokka 20.26 opplyste politiet til NRK at helsepersonell framleis arbeidde på staden.

Ifølge Hausvik skal mannen ikkje ha greidd å landa som planlagd, men i staden hamna i vatnet.

Det stadfestar pressetalsmann og fagsjef i Norsk luftsportsforbund, Jan Erik Wang.

– Han skal ha forsøkt å landa på ein flåte i vatnet, som fallskjermhopparar nyttar: Han bomma på denne og trefte vatnet, seier Wang.

Det var ein redningsbåt like ved. Mannen låg difor ikkje lenge i vatnet.

Politiet tek vitneavhøyr på staden laurdag kveld.

