Fagforbundet: – Brukarar deprimerte

– Omorganiseringa har gått for fort i svingane. Stramme turnusar gjer somme utviklingshemma deprimert og kvardagen vanskeleg for både brukarar og tilsette, seier hovudtillitsvald Conny Lamberg i Fagforbundet i Bergen under høyringa etter innføring av "stoppeklokkeregime".