Færre på kamp – føler mer støtte

Brann scorer mest og har best målforskjell i Eliteserien, men likevel har gjennomsnittlig antall solgte billetter på Brann Stadion gått ned fra 12.380 i hele fjor til 11.987 så langt i år, skriver VG. – Vi har ikke hatt de store kampene på hjemmebane ennå, Rosenborg, lokaloppgjøret mot Sogndal, for eksempel. Men jeg føler at vi har mer støtte fra publikum nå enn vi hadde i fjor, jeg ser det positive engasjementet, sier trener Lars Arne Nilsen.