Facebook-aksjon har gitt Barnekreftforeningen over ti mill.

Du har sikkert sett det selv: Folk som lover å donere X antall kroner til Barnekreftforeningen, avhengig av hvor mange som liker, kommenterer og deler statusteksten. Hvis du synes det har vært mange slike, har du helt rett. For:

OVERVELDET: Fagsjef Britt Ingunn Sævig i Barnekreftforeningen. Foto: Barnekreftforeningen

– Siste oppdatering viser at vi har fått inn over ti millioner kroner bare på Vipps. I tillegg kommer de store pengegavene som blir satt inn på gavekonto. Så totalen kommer til å bli mye høyere, sier Britt Ingunn Sævig i Barnekreftforeningen.

Største persongave

Den største gaven fra en enkeltperson står EDM-stjernen Alan Walker for. I helgen delte han statusen og lovet å donere 1, 5 og 10 kroner for henholdsvis hver like, kommentar og deling.

Resultatet ble imponerende 254.204 kroner:

– Sammen har vi hjulpet barn som er rammet av denne forferdelige sykdommen. Er ydmyk og takknemlig for engasjementet dere alle viser. Tusen takk for alle klikk og bidrag, skrev Walker søndag kveld.

Fakta om Alan Walker Ekspandér faktaboks Musikkprodusent innen sjangeren elektronisk musikk.

Fullt navn: Alan Olav Walker.

Født 24. august 1997 i Northampton i Storbritannia.

Faren er britisk, moren er norsk.

Familien flyttet til Bergen da han var to år gammel.

Startet å lage musik i 2012.

Signerte med Sony Music Sweden i 2015 etter å ha sluppet en rekke populære låter.

Låtene «Faded» og «Sing Me To Sleep» er hans største hiter, og har toppet hitlister i flere land, blant annet Norge, Frankrike, Tyskland, Italia og Sverige. Kilde: Wikipedia

To millioner i helgen

– Det er bare helt fantastisk. Et svimlende beløp fra en enkeltperson, sier Sævig.

Bare i helgen kom det inn over to millioner kroner på Vipps. Sævig er overbevist om at oppmerksomheten fra Alan Walker er en vesentlig del av forklaringen.

– Vi ser at det har vært veldig mange som har delt statusen i helgen, så det har garantert hatt effekt. Siste tiden har vi ventet på at aksjonen skulle dabbe av, men det ser ikke ut til å skje.

– Det meste går til forskning

Status-kampanjen kom i stand etter at Barnekreftforeningen bestemte seg for ikke lenger å være en pasientforening i Kreftforeningen og heller bli en helt egen organisasjon.

Fagsjef Sævig lover at alle pengene skal gå uavkortet til Barnekreftforeningen og dens arbeid.

– Det meste vil gå til forskning. Vi skal ha tett kontakt med fagmiljøet og finne ut hvordan pengene kan brukes på best mulig måte og til nytte for flest mulig barn, sier Sævig.