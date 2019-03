Ex-ordførar stiller på liste

Tidlegare Selje-ordførar Gunn Helgesen stiller til val igjen. 63-åringen var ordførar frå 1999 til 2011, og står på ein 11.-plass for nye Stad KrF. Sonen hennar, Paul Jacob Helgesen, er for øvrig ordførarkandidat for Stad Senterparti. Ronald Dalsbø frå Stadlandet er haustens ordførarkandidat for Stad KrF.