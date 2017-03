Beslutningen om å evakuere har Odda kommune tatt sammen med NGI og politiet.

– De evakuerte vil bli fraktet til Hardanger hotell. Evakueringen startet litt før klokken 19. Politiet går fra dør til dør for å sørge for at de får med seg alle, sier ordfører i Odda Roald Aga Haug (Ap), til NRK.

De evakuerte får tilbud om å overnatte på hotellet. Den kommunale kriseledelsen samles nå for et møte om situasjonen.

Det vil bli et informasjonsmøte for de evakuerte klokken 20.30, opplyser ordføreren.

– Der skal jeg være til stede, sammen med blant annet kommunelegen, politiet og andre ressurser, sier Aga Haug.

Flere ras

Det har de siste dagene gått flere snøras i området.

– Været er veldig spesielt. Det er mye snø i fjellet, og det har bygget seg opp store skavler, sier Aga Haug.

NGI gikk tidligere i dag ut å varslet om forholdene, skriver Hardanger-Folkeblad

Skredfaren blir av NGI vurdert til farenivå 4. Det vil bli tatt en ny vurdering av situasjonen i moren tidlig.

Se video fra raset i Odda forrige uke:

RAS: Fredag gikk det et ras i Tokheimlia i Odda. Det er i samme område 15 boliger i kveld er evakuert. Du trenger javascript for å se video.

Flere har kommet til hotellet

Hotelleier Ole Melkeraaen forteller at det har kommet en del mennesker til hotellet.

– Vi er i ferd med innkvartere dem nå. Kommunens representanter er også til stede, sier Melkeraaen.

Ifølge hotelleieren har noen av de evakuerte valgt å overnatte hos bekjente.