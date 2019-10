Evakuerer barnehage etter svilukt

Ein barnehage i Steinviksveien i Bergen er evakuert etter svilukt. Politi og brannvesen er framme på staden, og seier at alle tilsette og barn er ute av bygget. Operasjonsleiar Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt seier situasjonen ikkje er dramatisk. – Det er under kontroll, men det blir no jobba med å lokalisera kvar svilukta kjem frå, seier Sætre.