Etterforsker sjåføren

Politiet har opprettet sak etter trafikkulykken på Fjøsangerveien i Bergen tidligere i dag. Fem personer satt i bilen, og ble sendt til legevakt for en sjekk etter ulykken. Nå skal politiet etterforske saken for å finne ut om sjåføren kan klandres for ulykken.