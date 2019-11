Ett felt på E39 åpnet

Den nylagte asfalten står fortsatt og røyker over det sprukne vannrøret.

Dette fører til forsinkelser og kø i bergenstrafikken også torsdag morgen.

Vegtrafikksentralen meldte først at begge felt i sørgående retning på E39 i Sandviken i Bergen skulle åpnes i begge felt klokken 06.30. Men tiden ble for knapp.

Klokken 06.33 meldte Vegtrafikksentralen at ett felt var åpnet.

– Veien vil bli åpnet i ett felt når klokken er 06.30. Herdeprosessen på asfalten som er lagt tar litt lengre tid enn vi regnet med, sier John Andreas Omdal hos Vegtrafikksentralen.

– Hva betyr det for trafikken?

– Det vil bli kødannelse og litt forsinkelser.

Hardangervegen mellom Arna og Midtun er åpnet for trafikk i begge retninger.

KØER: Både i morgenrushet og ettermiddagsrushet onsdag var det lange køer i Åsane (bildet). Trafikkproblemene spredte seg til store deler av Bergen. Foto: Sindre Skrede / NRK

Asfalten må kjølne og tørke

Vegvesenet tar temperaturmålinger av asfalten de har lagt i natt. Temperaturen må ned i 40 grader før de kan åpne veien, og like før klokken 7 holdt asfalten en temperatur på 50 grader, får NRK opplyst på stedet.

– Innen åtte bør det andre feltet være åpnet, sier trafikkoperatør Marius Råve like før klokken 7.

Bilister i det høyre feltet på E39 må flette over i venstrefelt om lag 150 meter sør for Sandviken bomstasjon. I flettingen oppstår det en flaskehals som skaper forsinkelser.

– Det blir sannsynligvis et veldig trykk nordfra. Forhåpentligvis blir det bedre enn i går, men rushtrafikken vil kanskje forskyve seg en time eller to. Vi får håpe at de åpner veien nå klokken åtte, sier Råve.

Forsinkelser i kollektivtrafikken

Kollektivselskapet Skyss skriver at reisende på en rekke busslinjer må forvente forsinkelser.

Dette gjelder i begge retninger for linjene 3, 4, 5, 6, 26, 27, 83 og 300.

I tillegg må reisende på linje 90 over Hardangervegen regne med forsinkelser.

Grafikk: Joakim Digernes-Nordstrøm / NRK

Jobbet mot klokken hele natten

Veien, som er hovedinnfartsåre til Bergen nordfra, har vært stengt på grunn av et brudd på en vannledning under veien.

Bruddet skapte store problemer både i morgen- og ettermiddagsrushet onsdag. Først klokken 21.28 kunne Vegtrafikksentralen melde om fin flyt på bergensveiene onsdag.

Gjennom natten har mannskaper fra kommunen og Vegvesenet jobbet på spreng for å ordne veien. Deler av røret er byttet ut og et lite veistrekk er asfaltert på nytt.