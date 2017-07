Erik Huseklepp klar for Åsane

Det opplyser Åsane Fotball i en pressemelding lørdag ettermiddag.

«Låneavtalen er kommet i stand etter et godt samarbeid mellom FK Haugesund, Åsane og Erik Huseklepp. Det er en meget god samarbeidspartner som bidrar til at avtalen lar seg ordne for Åsane», skriver klubben i pressemeldingen.

Huseklepp har så langt ikke ønsket å kommentere utlånet fordi han er på ferie. Det var BT som første meldte om utlånet av den tidligere brannspilleren.

Får Mjelde som trener

I Åsane får Huseklepp tidligere Brann-trener Mons Ivar Mjelde som trener.

– Det er spesielt å få en så profilert og rutinert spiller til Åsane. Huseklepp har spilt mange landskamper og fotball i utlandet. Vi er veldig stolte over å få en spiller av hans kaliber til klubben, sier Mjelde til NRK.

Åsane-trener Mons Ivar Mjelde Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Mjelde sier det har blitt jobbet hardt de siste dagene for å få en avtale på plass.

– Huseklepp kan bidra med flere ting. Jeg kjenner ham godt som spiller og vet at han elsker å spille fotball. Han er i form og jeg er sikker på at han vil være klar fra neste uke, sier treneren.

Han tror en profil som Huseklepp vil bety mye for de yngre spillerne i klubben.

– Han har rutine og erfaring som de unge, lokale spillerne helt sikkert vil kunne dra nytte av, sier Mjelde.

Mjelde og Huseklepp var begge i Brann da klubben tok seriegull i 2007.

Tilbake til hjembyen

Huseklepp spilte sin siste sesong for Brann i fjor, da han og klubben ikke kom til enigheten om en ny kontrakt.

Bergenseren har spilt to perioder for Brann. Først fra 2005 til 2011, før han gikk til italienske Bari og deretter de engelske klubbene Portsmouth og Bournemouth.

I 2012 vendte han tilbake i Brann, før han ved nyttår ble Haugesund-spiller.