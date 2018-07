Equinor skal investere 7,8 milliarder i Troll-feltet

– Tredje fase i Troll-utviklingen realiserer 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter og har en balansepris på under 10 dollar fatet. Dette er trolig et av de mest lønnsomme og robuste prosjektene vi har hatt i selskapets historie, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Margareth Øvrum, i en pressemelding.

Equinor og partnerne i Troll-lisensen leverer planen for videreutvikling av det gigantiske Troll-feltet på norsk sokkel til Olje- og energidepartementet tirsdag.

Troll-feltet Ekspandér faktaboks Troll-feltet er Norges største produsent av gass. Etter over 20 års produksjon er fortsatt om lag 65 prosent av gassen igjen.

Troll har også de siste fem årene vært det største oljeproduserende feltet på den norske kontinentalsokkelen.

Årlig energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer tre ganger årlig norsk vannkraftproduksjon. Den årlige eksporten av gass til Europa utgjør 8 prosent av forbruket i EU.

Troll-feltet består av to reservoarer: Troll Vest og Troll Øst. Gassen i Troll Øst produseres fra Troll A-plattformen. Oljen i Troll Vest produseres fra Troll B- og Troll C-plattformene.

Troll eies og drives av Equinor (30,58 prosent – operatør), Petoro (56 prosent), Norske Shell (8,1 prosent), Total E & P Norge (3,69 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62 prosent). (Kilde: NTB)

Enorme summer

– Troll er et olje- og gassfelt i særklasse i verden. Det at vi i dag leverer plan for utbygging og drift for neste fase i Troll-utviklingen, er svært viktig både for fremtidig verdiskaping til det norske samfunnet, men også for å sikre fremtidige gassleveranser til Europa, sier Øvrum.

Prosjektet vil bidra til å forlenge levetiden til Troll-feltet til utover 2050. Siden oppstart i 1995 har feltet generert inntekter på anslagsvis 175 millioner kroner hver dag, omtrent 1.400 milliarder kroner. Store deler av inntektene fra feltet tilfaller staten gjennom skatt og eierandeler. Siden oppstarten har over 1.000 milliarder kroner gått inn i statskassen.

LØNNSOMT: Margareth Øvrum i Equinor mener investeringen på 7,8 milliarder kroner vil lønne seg og sikre fremtidige gassleveranser til Europa. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Equinor mener at det er minst like store verdier igjen på feltet. Forventet fremtidig kontantstrøm fra Troll er anslått til 1.650 milliarder kroner.

Til Europa

Gassen fra Troll-feltet eksporteres til Europa og tilsvarer en mengde som utgjør totalt 8 prosent av det årlige gasskonsumet i EU.

Produksjonen av gassen på feltet skjer på Troll A-plattformen som er elektrifisert. Dette gir lave CO2-utslipp fra produksjonen, ifølge Equinor.

Store deler av verdiskapingen knyttet til utbyggingen av tredje fase av Troll-feltet vil skje i Norge. Equinor signerte tirsdag kontrakter for omtrent 750 millioner kroner med selskapene Allseas, Nexans og Deep Ocean.