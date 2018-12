Equinor-anlegget på Mongstad evakuert etter gasslekkasje

Mellom 600 og 700 ansatte på anlegget i Nordhordland ble evakuert litt før klokken åtte mandag morgen:

– Det lekker fra en gasstank på rundt ti kubikkmeter. Foreløpig er det ikke noe som indikerer fare for en storulykke, men vi tar likevel alle forholdsregler, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrik til NRK ved 8.30-tiden.

Brannvesenet: – Situasjonen under kontroll

Klokken 08.43 opplyste Brannvesenet i Bergen til NRK at lekkasjen er stoppet.

– Mannskapene melder at situasjonen er under kontroll. Evakueringen opprettholdes likevel til området er klarert, sa vaktkommandøf Håkon Myking i Brannvesenet i Bergen.

Gasstanken blir nå kjølt ned av industribrannmannskapet på anlegget.

Ingen mennesker skal ha kommet til skade, ifølge Brannvesenet.

– Tar alle tegn på lekkasje alvorlig

Pressetalskvinne Elin Isaksen i Equinor sier anlegget nå blir kjølt ned.

– Alt mannskap er gjort rede for. De eneste som er igjen inne på raffineriet, er mannskap med beredskapsoppgaver. Nå jobbes det med å få gjort anlegget sikkert og å få full oversikt over situasjonen, sier Isaksen.

JOBBER MED Å FÅ OVERSIKT: Pressetalskvinne Elin Isaksen i Equinor sier selskapet ennå ikke har oversikt over hvilke konsekvenser hendelsen får for produksjonen. Foto: NRK

Selskapet vet fortsatt ikke hvilke konsekvenser hendelsen kan få for produksjonen ved raffineriet.

– Hvor alvorlig var situasjonen?

– Vi tar alle tegn på lekkasjer alvorlig, sier Isaksen.

Gasslekkasjen ble håndtert av Equinors eget industribrannvern-korps på Mongstad, men også mannskaper fra Lindås og Meland brannvern rykket ut.

Ifølge både Brannvesenet og Equinor er det for tidlig å si noe om årsaken til lekkasjen.

To tusen ansatte

Oljeraffineriet er det største i Norge, og majoriteten av produksjonen består av bensin, diesel og flydrivstoff. Anlegget har vært i drift siden 1975.

Rundt to tusen mennesker jobber på Mongstad, som også huser en råoljeterminal, et NGL-prosessanlegg, et kraftvarmeverk og et teknologisenter for CO2-fangst.

