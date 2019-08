Entra snur: Kunstner inviteres tilbake med Assange-utstilling

Den omstridte utstillingen «We Are Millions» ble i helgen fjernet fra restauranten i Media City Bergen (MCB).

Utstillingen var til støtte for Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, men ble det tatt ned da det «kom enkelte reaksjoner».

Nå inviteres AFK og «We Are Millions» tilbake til de åpne felleslokalene i første etasje av MCB.

AFK: – Betryggende

Det opplyser kantine-driftsselskapet Compass Group og byggeier Entra i en felles pressemelding.

– Basert på reaksjoner i media og direkte henvendelser har Compass og Entra nå revurdert saken. Kunstneren AFK er derfor invitert tilbake for å vise frem den aktuelle utstillingen her på Media City Bergen, noe han har bekreftet at han vil gjøre, sier driftsleder Julie Aasheim i Compass Group og leder i Entra Bergen, Sturla Hjelmervik.

Kunstneren AFK er strålende fornøyd med helomvendingen og sier det er «fantastisk» at selskapene har snudd.

– Dette viser at vanlige mennesker og journalister er opptatt av pressefrihet. Det er betryggende, sier AFK til NRK.

Han opplyser samtidig at det trolig vil ta noen dager før utstillingen er tilbake i medieby-kantinen.

STOD I MEDIEKANTINE: AFK-kunsten var utstilt i kantinen i Media City Bergen, hvor blant andre mediebedriftene Bergens Tidende, Bergensavisen, TV 2 og NRK er leietakere. Foto: Simon Brandseth

Hevder leietakere ikke står bak press

Entra og Compass Group avkrefter samtidig at det var press fra leietakere i mediebygget som gjorde at kunstverkene ble fjernet, selv om de tidligere har oppgitt det som årsak til at AFK-kunsten ble tatt ned.

Utstillingen består av portrettbilder med støtte til den omstridte Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange. Bildene som ble hengt opp i kantinen på mediebyen i Bergen forsvant etter få dager på grunn av reaksjoner.

Beslutningen ble sterkt kritisert fra flere hold, og nestleder Rune Ottosen i den litterære organisasjonen Norsk Pen mente beslutningen minnet om sensur.

REAGERER: Nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag mener det er utrolig at en kunstutstilling om ytringsfrihet ble fjernet fra bygget som huser alle de store mediebedriftene i Bergen. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Journalistlaget: – Ganske utrolig

– Entras beslutning om å ta ned utstillingen vitner om at de har liten forståelse for hvem de leier ut til. At dette har skjedd i bygget som huser alle de store mediebedriftene i Bergen, er ganske utrolig, sa nestleder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, til NRK mandag, før Entras kuvending ble kjent.

– Dette handler ikke om man støtter Julian Assange, men å verne om den grunnleggende retten til å ytre seg. Da må vi også akseptere bilder og tekst vi nødvendigvis ikke er enige i, sier Tryggestad.

Satte opp protest-kunst

Kunstneren selv kommenterte hendelsen ved å sette opp et protest-kunstverk på sitt vante hjørne i Bergen sentrum, med teksten: «Censored? Press freedom is my freedom». Samtidig la han ut denne posten på sin Facebook-side: