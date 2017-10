Vegtrafikksentralen bekrefter at køene som følge av stengningen av Lyderhorntunnelen på rv. 555 ved 08.15-tiden strekker seg i ti kilometer fra Askøy og inn mot Bergen. Også køene fra Sotra er enorme.

– Kan du ta hjemmekontor i dag, så er nok det det smarteste, sier trafikkoperatør Heidi Hauge Rasmussen.

Tunnelens østgående løp er stengt, i retning fra øyene vest for Bergen, og trafikken må kjøre om Loddefjord. Det er i utgangspunktet en omkjøring som tar fem-ti minutter lenger tid.

NRK har imidlertid fått meldinger om at folk at stått over en time i kø, og at køen fra Askøy strekker seg helt til Kleppestø barneskole.

– Det kan nok stemme, ja. Den går også helt til Sartor på Sotra. En kollega som nettopp kom på jobb hadde brukt en halvtime på en kilometer, sier trafikkoperatør Rasmussen.

KØ PÅ STRAUME: Slik ser det ut ved Straume på Sotra i 08.30-tiden. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Sender ut trafikkdirigenter

Vegtrafikksentralen sier lyskrysset i Bjørndalstræet i Loddefjord er blitt en flaskehals, og at de jobber med å få folk ut til å dirigere trafikken der.

STENGT: Bilister får beskjed om å kjøre utenom Lyderhorntunnelen. Foto: Cato Kristensen / NRK

– Vi prøver å få ut enten politiet eller folk fra Vegvesenet, sa trafikkoperatør Jahn Marøy litt før klokken 08.

Det betyr at køen fra Askøy strekker seg over ti kilometer.

– Det er nok oppe i en mil, ja, konstaterer Rasmussen.

– Folk bør prøve å utsette reisen, eller ta hjemmekontor, for det vil ta tid å avvikle det rushet der, sier hun.

TI KILOMETER: Køene strekker seg i ti kilometer fra Askøy. Det er også lange køer fra Sotra mot Bergen.

Flere flaskehalser

Køene startet før klokken 07 fredag morgen.

– Jeg har brukt vel 20 minutter på å komme meg halvveis over broen, sa NRK-journalist Christian Lura, som litt etter klokken 07 satt i kø på Askøybrua.

Køen går også over Sotrabrua.

Trafikkoperatør Rasmussen sier også rundkjøringen etter avkjørselen på rv. 555 er en flaskehals.

– Det er der det går saktest. Men køene går også ned forbi Vestkanten og til lyskrysset i Bjørndalstræet, sier hun.

I 09.30-tiden melder Vegtrafikksentralen at tunnelen blir stengt gjennom helgen, og gjenåpner mandag.

TRAFIKKEN STÅR: Avkjørselen ved Olsvik fra rv. 555 inn mot Bergen er blitt en flaskehals, sier Vegtrafikksentralen. Veien inn til Lyderhorntunnelen er stengt med bom. Foto: Cato Kristensen / NRK

KØ PÅ KLEPPESTØ: Køen strekker seg i ti kilometer til Kleppestø på Askøy. Foto: Christian Lura / NRK