Fredag fortalte NRK om kreftsyke Emthe Kathrin Vollstad (42), som ba om hjelp etter at kjæresten ikke fikk dekket opphold på pasienthotell.

Sunnmøringen skal gjennom en opptil to måneder lang behandling ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, syv timers kjøring unna hjemstedet og kjæresten.

Oppholdet kan koste 800 kroner natten. Sykehuset sier nei til å dekke det, og paret har ikke råd til å betale selv.

– Er det meningen at jeg skal ligge der inne og være redd for å dø i to måneder, helt alene, sa Vollstad til NRK.

Etter at hun fortalte sin historie, har engasjementet vært stort.

Tirsdag ettermiddag, bare fire dager etter at en innsamlingsaksjon ble opprettet, har hun mottatt hele 63.000 kroner fra over 300 givere.

PASIENTHOTELL: Haukeland pasienthotell ligger like ved sykehuset. Pårørende som besøker inneliggende pasient, har ikke krav på å få dekket reise- og oppholdsutgifter. Foto: Helse Bergen

– Rørende

– Det er enormt rørende at folk stiller opp og hjelper i en veldig krevende situasjon for meg. Jeg har virkelig fått se all varmen og kjærligheten som finnes i samfunnet, sier Vollstad.

Hun ble diagnostisert med leukemi i fjor, og fikk nylig den tunge beskjeden om at kreften er tilbake.

I tillegg til donasjoner, har Vollstad fått en lang rekke støtteerklæringer.

– Folk synes det er hårreisende at systemet i Norge er slik at man må tigge etter hjelp når man er alvorlig syk, sier hun.

– Ikke midler

Haukeland sier de ikke kan kommentere den konkrete saken, men at de generelt forstår «at pårørende ønsker å være med sine kjære i en vanskelig tid på sykehus».

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander skriver i en e-post at de må bruke midlene sine til pasientbehandling.

«Vi har dessverre ikke midler til å dekke opphold for pårørende til voksne», skriver han.

Sykehuset betaler imidlertid overnatting for voksnes pårørende i «spesielle tilfeller», der det «er påkrevet av behandlingsmessige grunner og/eller for å sikre pasientens rett til informasjon og medvirkning».

Det er altså ikke nødvendig i Vollstads sak, ifølge sykehuset.

RØRT: Emthe Kathrin Vollstad er glad for at hun slipper å gå gjennom den tøffe kreftbehandlingen alene. Foto: Remi Sagen / NRK

Takknemlig

I tillegg til økonomisk hjelp, har 42-åringen og familien mottatt flere tilbud om steder å bo i Bergen under behandlingen.

– Jeg vil gjerne rette en veldig stor takk til alle som har bidratt og kommet med lykkønskninger, sier Vollstad.

Hun forteller at de har fått tilbud av en privatperson om å låne en stor leilighet nær sykehuset, som familie og venner kan disponere.

Vollstad sier at den økonomiske hjelpen blant annet gjør det mulig for barna å komme på besøk.

– Jeg er livredd, men det hjelper å ha mine nærmeste rundt meg. De er med på å gi meg håp, sier hun.