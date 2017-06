Enighet i riggoppgjøret

Industri Energi og Norges Rederiforbund ble torsdag enige om årets mellomoppgjør for ansatte på flyterigger melder NTB. I oppgjøret gis det et generelt tillegg på 10.000 kroner i årslønnen fra. 1. juni, samt en økning i nattillegget på to kroner per time.