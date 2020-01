Engø: – Forventa meir av Vigilo

Skulebyråd skisserte ei tidsline for når og på kva måte Bergen kommune blei gjort merksame på utfordringar med innfasinga av Vigilo. I sitt innlegg slo Linn Kristin Engø fast at kommunen forventa meir av leverandøren. – Me forventar også ein leverandørstøtte av høgare kvalitet enn det me fekk av Vigilo. Det har me tatt opp med Vigilo og det opplever me også at Vigilo har tatt på alvor, seier Engø. Selskapet vil uttala seg i høyringa tysdag ettermiddag.