Endra trafikk i Vågsbunnen torsdag

Samtidig som Korskirkeallmenningen-Domkirkeplassen stenges, åpnes Vetrlidsallmenningen-Korskirkeallmenningen for biltrafikk. Trafikk i retning Kalfaret får omkjøring via Lille Øvregaten, som i denne perioden får omvendt kjøreretning. Biltrafikk fra Kalfaret, som normalt ville brukt Lille Øvregaten, får omkjøring via Nygaten, Allehelgens gate, Småstrandgaten og Torget. Omkjøringen vil bli skiltet.