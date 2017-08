– Alle som har fulgt meg den siste tiden, vet at jeg synes dette var på høy tid. Dette er en gledens dag, sier Anne Gine Hestetun til NRK.

Tirsdag morgen holdt Beslutningsforum telefonmøte med bare én sak på dagsorden. Produsenten Roche hadde levert sitt åttende pristilbud på Kadcyla og de fire sykehusdirektørene i forumet sa endelig ja til tilbudet.

– Jeg er svært glad for at vi nå endelig kan tilby dette legemiddelet i våre offentlige sykehus, til beste for pasientene, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

KRITISK: Leder Lars Vorland i Beslutningsforum for nye metoder er kritisk til legemiddelprodusentetn Roche. Foto: Amanda Åsberg/NRK

Tre års krangel er over

Norske myndigheter har kranglet med legemiddelprodusenten om medisinen i tre år. 23. juni i år avslo Beslutningsforum det syvende pristilbudet og Norge har lenge vært blant få land i Europa som ikke tilbyr den livsforlengende medisinen.

– Jeg blir rasende, sa fylkesordfører i Hordaland Anne Gine Hestetun til NRK da Beslutningsforum nok en gang sa nei i juni.

Hestetun har tidligere gått hardt ut mot myndighetene, og kritisert myndigheten for å skape et «helseklasseskille» i Norge.

KREFTSYK: Fylkesordfører Anne Gine Hesteteun i Hordaland har hatt kreft i mange år. Hennes kamp for at kreftmedisinen Kadcyla skal bli gjort tilgjengelig i det offentlige Helse-Norge, har fått står oppmerksomhet. Foto: Christian Lura / NRK

– Vi er i ferd med å skape et klasseskille i Norge. Det kan ikke være slik at det skal være lommeboken som avgjør om folk skal få medisinen de behøver. Jeg klarer meg, men det er mange som ikke gjør det. Denne medisinen burde være tilgjengelig for alle, slik den er i mange andre land, har Hestetun tidligere sagt til NRK.

NRK Ytring: Staten lar norske kvinner dø

Høie: – Synd vi måtte gå så mange runder

Tre ganger tidligere har Beslutningsforum sagt nei, fordi prisen på legemiddelet er svært høy. Både Beslutningsforums leder Lars Vorland og helseminister Bent Høie (H) er sterkt kritiske til hvordan legemiddelfirmaet har opptrådt i denne saken.

– Det er synd at vi har måttet gå så mange runder for å få Roche til å akseptere at de må gå ned i pris, sier Høie til NRK.

Høie understreker har pris og effekt må samsvare. Statsråden viser til at Roche har tilbudt en enkel rabattavtale i Sverige som var helt annerledes enn den Norge fikk.

– Norge har høy betalingsvilje, men den er ikke uten grenser. Det at vi var så tydelige mot selskapet, har nok gjort at vi ser disse resultatene nå.

BETALINGSVILJE: Norge har høy betalingsvilje, men er ikke uten grenser, sier helseminister Bent Høie (H) etter at forhandlingene med legemiddelprodusenten Roche endelig kom i mål tirsdag. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Roche: – Ikke reelle forhandlinger

Leder Lars Vorland i Beslutningsforum opplever at produsenten har testet grensene for hvor mye sykehusene er villige til å betale.

– Dette legemiddelet har en svært høy pris, i likhet med stadig flere legemidler. Vi opplever i dette tilfellet at produsenten har ønsket få en så høy pris som mulig, sier Lars Vorland.

Kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norge beklager at forhandlingene har tatt lang tid. Hun mener forhandlingene med norske styresmakter har vært veldig uklare.

– Vi opplever ikke signalene som tydelige. Det har etter vår mening ikke vært reelle forhandlinger, men i stedet en prosess der vi har kommet med tilbud som myndighetene har sagt nei til, uten noen nærmere forklaring. Vi er glad for at vi har kommet til enighet, men ønsker en bedre prosess for fremtiden, slik at slike forhandlinger ikke vil ta så lang tid.