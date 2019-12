En uke i varetekt for overgrep

Mannen i 40-årene som er siktet for for seksuelle overgrep mot en gutt fra fra han var ti til han var 14 år, fikk en uke i varetekt med brev- og besøkskontroll i Bergen tingrett. Årsaken er fare for bevisforspillelse. Han erkjenner ikke straffskyld.