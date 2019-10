Én person til sykehus etter batteribrann på gjenvinningsanlegg – stort område ble avsperret

Gjenvinningsanlegget til NGIR i Kjevikdalen i Lindås ble i 12-tiden tirsdag stengt grunnet brann.

– Det brøt ut brann i litiumbatterier på anlegget, opplyste vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen i Hordaland.

Meldingen om brannen kom inn klokken 11.45. Brannvesenet begynte slukkingsarbeidet klokken 12.13, men klokken 12.32 ble mannskapene beordret bort fra stedet grunnet fare for giftig røyk eller gass fra batteriene.

Lund forteller at batteriene inneholder såkalt flussyre, samme stoff som det var snakk om da det brant og eksploderte i en ferge i Kvinnherad 10. oktober.

Kjemikaliedykkerne fra Bergen Brannvesen som rykket ut da, gikk i 13.15-tiden til aksjon ved gjenvinningsanlegget i Lindås, opplyser Lund.

Klokken 13.32 meldte kjemikaliedykkerne at området som brant var kontrollert, uten at det ble utslag for flussyre på måleapparatene deres, og gjenvinningsanlegget gjenåpnet.

BATTERIBRANN: Brannmannskaper undersøker anlegget. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tre menn får helsehjelp

Faren knyttet til røyken og gassen gjorde at anlegget ble stengt.

– Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Alle ble evakuert, sier politiets operasjonsleder Tatjana Knappen.

Nødetatene frykter at tre menn som var på anlegget har pustet inn farlig røyk eller gass. Én av dem ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus, og to til lokal legevakt.

– Selv om kjemikaliedykkerne ikke påviste flussyre når de målte ved brannstedet, kan det ha kommet avgasser som inneholdt dette mens det brant, forteller Lund.

STENGT: Anlegget ble evakuert etter brannen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Lite batteri

Politiet og brannvesenet forteller at det er en «mindre enhet» som har brent.

– Det kan se ut som om det er en barneleke eller et apparat av noe slag som har hatt batterier i seg. Det er helt forkullet, forteller operasjonsleder Knappen.