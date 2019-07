En person skadd etter våpenuhell på Voss

En person er blitt flydd til Haukeland Universitetssjukehus etter et uhell med et våpen. Uhellet skjedde ved Reimegrend på Voss.

– Det er et luftvåpen som er avfyrt, og personen skal ha avfyrt dette våpenet selv, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Personen som er skadet ble først kjørt til Voss sjukehus, og deretter fraktet videre til Haukeland universitetssjukehus med helikopter. Det er enda usikkert om hvor alvorlige skader personen skal ha fått.

Politiet fikk melding om uhellet kl 14.45, og uhellet skal ha skjedd på en privat adresse.

– Det er usikkert om hvordan uhellet skjedde, politiet er på stedet og gjør undersøkelser der nå. De har meldt om at situasjonen er under kontroll, og at ingenting tyder på noe annet enn at dette er et uhell, sier Magnussen.

Uhellet skal ha skjedd utendørs på en privat adresse og våpenet er knyttet opp mot familien som bor på stedet.

Saken oppdateres.