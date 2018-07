Nødetatene rykket like før klokken 11.00 i formiddag ut til Furubergtunnelen på fylkesvei 57 i Lindås i Nordhordland.

En lastebil og en personbil var involvert i en frontkollisjon rundt 20 meter inne i tunnelen.

En kvinne i femtiårene var bevisstløs og satt fastklemt, og brannvesenet startet hurtigfrigjøring.

Luftambulanse ble sendt til stedet, men etter kort tid bekrefter politiet at føreren av personbilen har omkommet i ulykken.

Lastebilsjåfør uskadd

Kvinnen skal være bosatt i Nordhordland, og de pårørende er varslet.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Morten Rebnord, forteller at føreren av lastebilen er uskadet.

– Han er fysisk uskadd og blir fulgt opp av firmaet sitt.

Tunnelen blir trolig stengt i lang tid

Furubergtunnelen er stengt etter ulykken, og NRK får opplyst av politiet at den trolig blir stengt i lang tid.

Politiet vil etterforske ulykken, og både ulykkesgruppen og krimteknikere er på vei til stedet.

Furubergtunnelen er rundt 300 meter lang, og ligger på veien mellom Knarvik og Mongstad.

Statens vegvesen opplyser at omkjøring blir mot Mongstad på fylkesvei 402 via Seim. Omkjøring sørover mot Knarvik blir på fylkesvei 390 via Kleivedal.