En kubikkmeter stein falt ned, E16-tunnel stengt

Vegtrafikksentralen rapporterer like før klokken 10:00 onsdag at Nakkagjelstunnelen trolig blir stengt ut dagen. En geolog er på stedet nå for å undersøke tunnelen.

– Det er kommet ned en god del stein, cirka en kubikkmeter. Fortsatt er det løs stein i tunneltaket, sier byggeleder Bente Bergstø i Statens vegvesen til NRK.

Omkjøring er via fylkesvei 7 og 13, via Hardanger. Der skaper den økte trafikken problemer. Minst fire vogntog har kjørt seg fast flere steder på omkjøringsveien:

Først kjørte et vogntog fast på vei fra Samnanger opp til Kvamskogen.

Kort tid etter ble tre andre vogntog stående fast på samme sted, ved Fossen bratte.

I 11-tiden kjørte et annet vogntog i grøften utfor veien i Tokagjelet, på andre siden av Kvamskogen, da det møtte et annet vogntog.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En tungbilberger er på vei til Samnanger fra Voss. Den ankommer cirka klokken 13:00, opplyser politiet på Twitter. Det skal være mulig å passere vogntogene for vanlige biler.

STOPP: Hit, men ikke lenger får du kjøre på E16 i dag. Omkjøring er via Hardanger. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Stein i taket er løs

E16 ble stengt ved Bolstad rundt kl. 20 tirsdag kveld etter meldinger om en stor stein som er i ferd med å rase ned fra taket i Nakkagjelstunnelen.

– Det var folk på stedet som hadde observert steinen. Den henger i et jernbeslag i taket, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. STENGT: Nakkagjelstunnelen er stengt etter at det ble oppdaget løse steiner i taket.

Hyvingstunnelen og Hernestunnelen ble også stengt, men det var for å unngå trafikk inn til Nakkagjelstunnelen.

Politiet melder at det ikke ble skader på personer eller kjøretøy.

Bergstø i Statens vegvesen sier at taket må sprøytes før de løse steinene kan boltes fast.

– Men vi må først spyle veggene, og temperaturen skaper problemer for oss. Vi tar en ny vurdering klokken 20:00 i kveld om tunnelen kan åpnes. I verste fall må vi ta natten til hjelp, sier Bergstø.

Mer uvær i vente

Tunnelstengingen og flere stengte fjelloverganger skaper store utfordringer for alle som skal mellom Øst- og Vestlandet i dag:

Haukeli og Hardangervidda er stengt.

På Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

Aurland - Hol er stengt.

Vikafjellet er også stengt.

Det er med andre ord bare som er Filefjell som er åpen for fri ferdsel for øyeblikket. Og mer uvær er i vente:

Det er meldt opptil 100 mm nedbør i deler av Hordaland i løpet av det neste døgnet.