En fjerdedel av drivstoffet tømt

KNM «Helge Ingstad» er nå tømt for 125.000 liter drivstoff, skriver Forsvaret i en oppdatering søndag formiddag. Rundt 335.000 liter gjenstår. Dykkere har klargjort for senere operasjoner knyttet til hevingen, og montert utstyr på fregatten for å måle bevegelser. Det planlegges nå å strekke wirer som skal dra kjettingen som skal løfte fregatten, og KL «Saltfjord» ankommer området i løpet av dagen for å etablere nye oppankringspunkter til hevingen, skriver Forsvaret.