En av Norges farligste veier blir historie

Mesteparten av den nye motorveien skal gå i tunnel, og blir dermed fire kilometer kortere enn dagens E39. Den nye strekningen skal planlegges i 1. periode av Nasjonal Transportplan, og bygges i 2. periode.

De som er naboer til dagens veg, ser frem til å slippe trafikken gjennom nabolaget.

– Sånn som det er i dag er det jo et problem i det hele tatt å komme seg ut. Det er farlig. Veistrekningen har høye dødstall og vi opplever nesten daglig ulykker, sier en av beboerne i området, Jørund Vandvik.

– Derfor er dette en gledens dag. Champagnen er satt på kjølen, men vi venter med å åpne den til det første spadestikket på det nye prosjektet er tatt.

DEN PLANLAGTE TUNNELEN: Her skal den bygges.

20.000 biler i døgnet

Mange kaller veistrekningen gjennom Åsane for en av Norges farligste. Alt i dag kjører det mer enn 20.000 biler forbi i døgnet. Derfor burde det for lenge siden vært bygget en ny tryggere firefeltsvei med større kapasitet.

Men veien har latt vente på seg. Faktisk er det gått 23 år siden planene for den nye tunnelen kom på bordet for første gang. Den nye tunnelen vil gjøre strekningen fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua rundt fire kilometer kortere for bilistene.

Glede også i Nordhordland

Også i kommunene i Nordhordland ser man frem til å få den nye tunnelen på plass. Blant dem er ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås kommune:

– Nå kan vi endelig starte å planlegge denne traseen som er veldig viktig både for oss i Nordhordland og for folk i Bergen.

Ordføreren i Lindås mener tiden får vise når prosjektet står ferdig. Det viktigste i dag er at planene for gjennomføringen er lagt.

– Nå må vi planlegge godt for å finne den rette traseen. Det er mange som har jobbet hardt for å få dette til, derfor er dette en gledens dag.