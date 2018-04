Gatekunstneren AFKs nå overmalte bilde av Sylvi Listhaug naken på et kors i Bergen sentrum har engasjert sterkt både i sosiale og tradisjonelle medier.

Tirsdag ettermiddag la NRK ut et avstemningsskjema i flere av våre artikler om bildet. Vel et døgn senere er hele 34.600 stemmer avlagt.

På spørsmål om hva man synes om bildet, er et klart flertall, 64 prosent og rundt 22.000 av stemmene, avgitt til alternativet «Jeg synes det er poengtert og treffende».

Kun 19 prosent av stemmene er avgitt til alternativet «Jeg synes det er provoserende og upassende». Resten har sagt seg likegyldige.

Flere politiske reaksjoner

Bildet har også vekket politiske reaksjoner. Statsministeren mente det provoserte, mens Knut Arild Hareide kalte bildet usmakelig. KrF-lederen tar det ikke spesielt tungt at hans holdning ikke synes å være representativ.

– Jeg har aldri gitt meg ut for å være en profesjonell kunstkritiker, men sa min ærlige mening. Jeg lever helt fint med at NRKs lesere har en annen mening om kunsten, sier Hareide i en e-post via sin rådgiver.

Avstemningen kan ikke regnes som noen vitenskapelig meningsmåling, da man i praksis kan stemme flere ganger fra ulike IP-adresser og mobile enheter.

Det er heller ingen garanti for at stemmegiverne utgjør noe representativt utvalg av Norges befolkning.

Likevel er avstemningsverktøyet innstilt slik at man ikke kan stemme flere ganger fra samme IP-adresse eller mobile enhet, og det høye stemmeantallet gir også i seg selv resultatet en viss tyngde. Profesjonelle meningsmålere spør vanligvis 600-1000 mennesker.

– INGEN KUNSTKRITIKER: KrFs partileder sa til Bergens Tidende at han trodde bildet ville såre mange. – Jeg lever helt fint med at NRKs lesere har en annen mening om kunsten, sier Knut Arild Hareide nå. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Tror ikke 64 prosent vil «ta Listhaug»

Vebjørn Selbekk, redaktør for kristenavisen Dagen, kaller resultatet av avstemningen gledelig. Han fikk mye oppmerksomhet da han tirsdag kalte bildet «et spennende politisk kunstverk».

– Forfriskende, overraskende og provoserende, sa Selbekk til NRK, og la til at han trodde mange i Kristen-Norge var uenige.

Onsdag forteller redaktøren som ble rikskjendis i Muhammed-karikatur-striden at han selv har vært inne på NRKs nettsider og stemt.

STEMTE MED FLERTALLET: – Jeg stemte på poengtert og treffende. Det er godt at også jeg kan representere flertallet en gang iblant, ler Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Foto: Siri Løken / NRK

– Jeg er veldig glad for et slikt resultat. Jeg tror vi de siste årene har lært mye i Norge i møte med ytringsfriheten, enten det har vært gjennom karikaturer, tegninger eller andre ting, sier Selbekk.

– Det at så mange mener at dette bildet er greit, betyr at folk setter ytringsfriheten veldig høyt, også i møte med ytringer som kan oppleves som provoserende fra et religiøst ståsted, mener han.

– Men man kan vel ikke avvise at en del av stemmene er avgitt for å «ta Listhaug», like mye som for å støtte ytringsfriheten?

– Nei, dette er jo ikke TNS Gallup (nå Kantar TNS, journ.anm.), så man må jo ta det for det det er. Men jeg tror ikke det er 64 prosent som vil «ta Listhaug». Jeg leser resultatet slik at folk mener ytringsfriheten skal ha fortrinnsrett foran krenkede religiøse følelser, sier Dagen-redaktøren.