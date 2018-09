Restene av den tropiske stormen «Helene» herjet på Vestlandet torsdag, og konsekvensene merkes også torsdag.

Klokken 10.45 er fremdeles over 8400 kunder uten strøm, opplyser BKK på sine nettsider.

Nedblåste trær har stengt flere veier og gjør feilrettingen utfordrende for BKK, ifølge kommunikasjonsdirektør Tonny Nundal.

NRK har vært i kontakt med samtlige kommuner som er eller har vært utsatt for strømbrudd. Aller hardest rammet er kommunene Lindås, Radøy, Austrheim og Osterøy.

Les mer: 133 naturskademeldinger etter årets første høststorm i vest

GODT KLEDDE: Benjamin (7) og Oliver (snart 1) må være hjemme med pappa Tommy Eidsheim i Lindås, fordi skolen og barnehagen er stengt. Huset er også strømløst. – I dag tidlig tente vi stearinlys, forteller Eidsheim. Foto: Privat

Våknet opp i hus uten strøm

I Lindås er Kløvheim skule, Myking skule og Ostereidet ungdomskule uten strøm etter uværets herjinger, og holder stengt. I tillegg er Kløvheim barnehage stengt.

Tobarnsfaren Tommy Eidsheim og konen June Marie må holde begge sine to barn hjemme i dag. Barna går henholdsvis på Kløvheim skole og i Kløvheim barnehage.

– Jeg måtte snu på vei til jobb, forteller Eidsheim, som er ansatt på Alversund maskinstasjon.

De våknet til et hus uten strøm, og en melding om at barnehagen var stengt. Da konen kom til skolen, ble hun møtt av ansatte som fortalte at også den hadde for lav innetemperatur til å holde åpent.

DAGEN DERPÅ: Slik ser det ut på Hanøytangen i Askøy kommune dagen etter årets første høststorm herjet på Vestlandet. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Mens konen er på jobb, sitter Eidsheim nå hjemme med barna.

– Nå sitter vi her, uten lys og TV. Det er jo litt surt, men ikke så mye å gjøre med. I dag tidlig tente vi stearinlys, men nå er det jo blitt litt lysere, sier tobarnsfaren.

Anette Myhr har også barn på skolen og barnehagen. Også hennes mann er hjemme.

– Vi var heldige at min mann kunne være hjemme med barna, det hadde blitt litt trøbbel hvis ikke, sier Myhr, som selv er på jobb på Alversund skole, som ikke er rammet av strømbrudd.

STRØMLINJER: Her har trærne falt over strømlinjene i Lindås kommune. Tre skoler i kommunen er uten strøm etter uværet onsdag kveld. Foto: Mariann Reikerås / NRK

16 grader i klasserommene

– Vi vet ikke når strømmen kommer tilbake. Derfor har vi gitt beskjed om at skolen holder stengt på uviss tid, sier rektor Turid Sporsheim Tvedt ved Kløvheim skule.

Rektor Turid Tvedt Foto: Alrik Velsvik / NRK

Klasserommene på skolen med 37 elever har en romtemperatur på 16 grader, forteller Tvedt.

Også på Osterøy har stormen rammet hardt. Kommunen opplyser at fire skoler og tre barnehager holder stengt i dag. Valestrand skule, Haus skule, Danielsen ungdomsskule i Valestrand og Hamre grendaskule er rammet av strømbrudd.

Barnehagene i Haus, på Hauge og i Valestrand holder også stengt.

STRØMBRUDD: Klokken 10.45 var fremdeles 8400 kunder uten strøm i Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: Skjermpdump

Holder åpent uten strøm

Også andre kommuner er rammet, men unngår stengninger.

– Vestbygd barneskule har ikke strøm, men det er sagt at den får strømmen tilbake klokken 12. Elevene kan komme til skolen, opplyser Merete Fløysand i Meland kommune.

Austrheim kommune ble hardt rammet av stormen, men opplyser at ingen skoler eller barnehager holder stengt.

I Gulen er det samme tilfelle.

– Vi har ingen stengte skoler eller barnehager. Strømmen var ikke så lenge borte der de ligger, sier assisterende rådmann Harald Haugejorden.

I Masfjorden kommune har det vært strømbrudd i Matre, men det har ikke medført stenging.

– Skolen er åpen. Det var strømbrudd i området der jeg bor i går kveld, men ellers vet jeg ikke om noe, sier rektor Liv Øydis Trædal.

Leder for teknisk drift i Radøy kommune, Einar Færø, opplyser at ingen skoler eller barnehager er stengt. Samme opplysninger får NRK fra Bergen og Askøy, der det også har vært eller er strømbrudd.