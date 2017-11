Ellen fikk plutselig 40 nye hotellnaboer

Hotelldrift på denne måten er nemlig i ferd med å bli en ny trend i boligmarkedet i flere store norske byer. Investorer kjøper opp leiligheter og leier dem ut via hotellsider på nettet.

I Bergen frykter beboerne i det nye bygget i Damsgårdsveien, like ved Puddefjorden, for sikkerhet og dårligere bomiljø etter at firmaer har etablert seg i sameiet deres, med det de mener er ren hotelldrift.

– Driften skaper uforutsigbarhet. Vi ønsker å fortsette å bo her, men da trenger vi trygge omgivelser, og forutsigbare forhold.

Det sier styremedlem i Sameiet Damsgårdsveien 73-75, Ellen Liljedahl Stavseth.

Omgår regelverket

For å forhindre at firmaer kjøper seg opp i sameier, er det ikke mulig for ett firma å kjøpe mer enn to leiligheter i samme sameie. Men ved å opprette flere AS, kan regelverket omgås.

Tor-Magne Birkeli i BOB Eiendomsutvikling AS mener dette er bekymringsfullt.

– Det er ingenting som forhindrer en investor i å etablere flere slike aksjeselskap. Da ødelegges forutsetningen for beboerne.

Det er ifølge beboerne i området slik eiendomsinvestor, Ole Henrik Engen fra Oslo har mulighet til å disponere over 40 leiligheter i Damsgårdssundet, og drive dem som hotellrom.

– Det er mange som kommer og går inn og ut av bygget. Det er litt spesielt å møte hotellansatte i gangene, folk som vasker og kommer med håndduker, sier Stavseth.

Hun mener driften skaper et utrygt bomiljø.

– Datteren min og jeg har flere ganger måttet løpe ut på gaten på natten på grunn av feilutløste brannalarmer, sier hun.

Ole Henrik Engen ønsker ikke å la seg intervjue av NRK, men han har tidligere uttalt til eiendomsmagasinet Estate at han i løpet av få år vil disponere over 500–600 leiligheter over hele landet.

Foto: Skjermdump

Nasjonalt problem

Leilighetene leies ut via hotellsider som Hotels.com, og kan leies i perioder ned til to dager om gangen.

Byråd for byutvikling i Bergen kommune, Anna Elisa Tryti, sier at hun er oppmerksom på trenden, men mener at de mangler verktøy for å kunne regulere det.

– Dette er blitt et nasjonalt problem for alle de store byene. Her trenger vi sterkere virkemidler både juridisk og økonomisk, sier hun.