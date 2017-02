Eli Kari skal selge øl på deltid – medieforsker er kritisk

– Jeg er svært bevisst på at jeg er en profil i TV 2 og skal ikke bruke meg selv i profileringsarbeidet, sier Eli Kari Gjengedal til nettstedet Medier24.

Det er mikrobrygg-selskapet Norbew med hovedkontor i Bergen den populære værpresentatøren skal arbeide deltid for.

Norbrew eier Voss Fellesbryggeri, Northern & Co på Fedje og Oslo og Akershus Bryggeri. I tillegg har Norbrew egen produksjon av økologisk øl i Arendal.

Blant eierne i Norbrew finner man Kari Traa, Arne Hjeltnes, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Brimi.

Har erfaring fra restaurantbransjen

Gjengedal blir såkalt «brand manager» i konsernet. Tidligere har hun drevet egen bar og har lang erfaring fra restaurantbransjen.

– Dette er en deltidsjobb som er spennende og interessant. Øl har aldri vært mer populært og årsaken er naturligvis det økende innslaget av mikrobryggerier. I Norbrew får jeg mulighet til å arbeide med flere merkevarer.

– Det ligger mye lidenskap og entusiasme i produktene. Mikrobrygg er historiefortelling, sier Eli Kari Gjengedal.

I Norbrew er man glad for å få henne med på laget:

– Hun er en ressursperson med lang erfaring innen hotell og restaurantfaget og vil ha en viktig rolle i merkevarebyggingen, sier konsernsjef Steinar Knutsen.

– En dårlig kombinasjon

Men kombinasjonen av jobb som værpresentatør og merkevarebygger for øl skaper reaksjoner. Blant dem er en av Norges fremste eksperter på presse- og medieetikk, Gunnar Bodahl-Johansen.

– Min klare oppfatning er at dette er en dårlig kombinasjon. TV 2- medarbeidere har uansett hva de jobber med et ansvar for å ivareta kanalens uavhengighet for å sikre kanalens troverdighet.

– Det handler altså ikke om at vær og øl har lite med hverandre å gjøre, ingen vil selvfølgelig finne på å beskylde Eli Kari Gjengedal for å melde varmt vær for å selge mer øl.

– Det handler om at kanalen må være fri for bindinger. Som kjent er redaksjonen ensbetydende med dens medarbeidere, ikke bygninger, mikrofoner og kameraer. Profilerte medarbeidere, profilerer kanalen, sier Gunnar Bodahl-Johansen til NRK.

ER KRITISK: Gunnar Bodahl-Johansen er ekspert på presse- og medieetikk. Foto: Merete Kildahl / NRK

Møter forståelse i TV2

Ledelsen i TV2 peker på at Eli Kari Gjengedal er tilknyttet selskapet i et deltidsarrangement. Redaksjonsleder Silje Hovland i TV2 Nyhetskanalen sier til Medier24 at det derfor er naturlig at hun også kan ga andre arbeidsgivere:

– Vi ser ikke at dette innebærer at Eli Kari inntar en dobbeltrolle. Vi har god dialog og stor tillit til at hun ivaretar sitt arbeid i TV 2 med presentasjon av været på aller beste måte.

– Slik TV 2 har oppfattet det, skal hun ikke ha en fremtredende posisjon i Norbrew. Hun må også forholde seg til at hun ikke kan delta i reklame- eller pr-opplegg som er egnet til å rokke ved TV2s tillit og troverdighet.