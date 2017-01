Ekstremvêret avslutta

Ekstremvêret «Vidar» er no over i fase D. Det vil seia at varselet er avslutta. Neste flod i kveld er venta å bli vesentleg lågare enn i føremiddag. Høgste vasstand fordelte seg slik: Bergen (218 cm), Måløy (257 cm) og Stavanger (161 cm). Alle tal gjelder over sjøkartnull.