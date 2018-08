Ekspertar rømmer frå arbeidet med å stramma inn på rusmedisin til gravide

– Vi trekkjer oss på grunn av prosessen og fordi me ikkje blir høyrd.

Det seier Ida Kristine Olsen i proLAR – nasjonalt forbund for folk i LAR. Ho er sjølv ei av kvinnene som har brukt metadon eller Subutex i svangerskapet.

Helsedirektoratet reviderer no den nasjonale retningslinja (ekstern lenke) for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) til gravide. Midt i arbeidet kjem sterke motsetnadar fram.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Ekspandér faktaboks I legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blir heroin- eller morfinavhengige gitt morfinlignende medisin og tett oppfølging for sosial og økonomisk rehabilitering.

LAR ble et landsdekkende tilbud i 1998. Ved utgangen av 2016 var det 7.554 brukere i Norge.

Brukerne får legemidler med buprenorfin (Suboxone og Subutex) eller metadon.

Disse legemidlene skal blokkere suget etter heroin og andre opiater.

LAR skal i utgangspunktet tilbys rusavhengige med et langvarig rusproblem.

Mer enn hver tredje i LAR har alvorlige fysiske plager, en andel som er på linje med tidligere år.

Få LAR-pasienter har oppfølging fra psykisk helsevern. På landsbasis var andelen som var i psykiatrisk behandling på 14 prosent.

I 2016 var snittalderen på LAR-brukerne 44,3 år.

Drøyt én av to sier de er fornøyd med behandlingen i LAR, hver femte angir at de er mellomfornøyd, og seks prosent er direkte misfornøyd med behandlingen. (Kilde: Dagens medisin / SERAF-rapporten)

Omstridd

LAR-medisin til gravide skal gi heroin-/morfinavhengige eit meir stabilt liv og dermed tryggare svangerskap for fosteret og oppvekst for barnet. Men det er ei omstridd behandling.

Fosteret får den morfinliknande medisinen via mora sitt blod. Kvart år får fleire titals barn av mødrer på LAR abstinensar når navlestrengen blir klipt. Det kan ta månadar før abstinensane er borte.

I fjor tilrådde eit «konsensuspanel» (ekstern lenke) å endra formuleringa frå at LAR-medisineringa «bør» til at den «kan opprettholdes under graviditeten».

– Knebling

Stridens kjerne er at direktoratet vurderer innstramming. Dei vil ha sterkare vekt på langtidsvirkande prevensjon og at gravide trappar ned LAR-medisinen.

Før helga trekte begge brukarorganisasjonane – proLAR og A-larm – seg frå revisjonsarbeidet.

«Vi opplever å være gissel og alibi i en politisk og forutinntatt prosess uten mulighet for medvirkning,» skriv dei til direktoratet.

VIL BLI HØYRT: – Dei lyttar ikkje til oss som har fått barn i LAR, eller barna sjølve, seier Ida Kristine Olsen i proLAR. Ho har i protest trekt seg frå Helsedirektoratet sitt arbeid med nye retningslinjer for LAR til gravide. Foto: Privat

Olsen meiner brukarorganisasjonane har blitt ignorert og knebla.

– Dei lyttar ikkje til oss som har fått barn i LAR, eller barna sjølve.

LAR for gravide Ekspandér faktaboks Dagens retningslinje for LAR for gravide er frå 2011. Det har lenge vore omstridd at den norske staten gir legemiddelassistert rehabilitering (LAR) til gravide, fordi fosteret då får i seg den morfinliknande medisinen, og barnet ofte får abstinensar i vekene etter fødselen. Både blant helsearbeidarar, forskarar, brukarar og politikarar er meiningane delte om Subutex/metadon er bra og naudsynt, eller risikabelt og skadeleg, for mor, foster og barn. I Noreg blir det kvart år fødd 30-50 born med abstinensar fordi mora gjekk på LAR-medisin i svangerskapet. Desse nyfødde blir behandla med morfin inntil abstinensane avtar. Noreg starta legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for heroin- og morfinavhengige i 1998. I tillegg til medisineringa omfattar LAR tett og tverrfagleg oppfølging med sosial og økonomisk rehabilitering. Det er lite vitskapleg kunnskap om LAR gir fysiske eller psykiske langtidseffektar hjå borna. Det er også lite sikker kunnskap om følgene av å kutta eller trappa ned LAR-medisinen i svangerskapet, med risiko for tilbakefall til narkotikamisbruk som er farlegare for både mor, foster og nyfødd.

Fagprotest

No trekker også fire sentrale fagpersonar seg frå revisjonsarbeidet. Dermed har kvar fjerde gruppemedlem gått i protest.

«Vi vil med dette uttrykke vår sterke bekymring for retningslinjeprosessen og de faglige føringene for gravide i LAR og derav konsekvenser for både gravide i LAR, deres fostre, barn og familier.»

Det skriv ein seksjonsleiar og ein seksjonsoverlege ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, ein psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet og ein overlege ved Kvinneklinikken i Bergen.

Kritiserer statlig revisjon av LAR til gravide Ekspandér faktaboks Fire fagpersoner trekker seg fra Helsedirektoratets referansegruppe for revisjon av nasjonal retningslinje for gravide i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). De fire mener direktoratet må: sette prosessen på «hold».

re-starte en ny prosess som ivaretar kritikken.

erstatte prosjektleder for å nullstille de vansker/tillitsproblemer som har oppstått. I en e-post til NRK kommer de med en rekke kritiske merknader: Umulige tidsrammer for å sikre en forsvarlig revisjon.

Prosessen har vært forutbestemt, uforutsigbar og med lite åpenhet.

Prosjektledelsen mangler nødvendig faglig kompetanse på området og har ikke fullt ut forstått kompleksiteten i denne tematikken.

Brukermedvirkning fremstår nå ikke som reell.

Det er svært alvorlig at brukerorganisasjonene trakk seg fra revisjonen.

Vi er svært bekymret for at opioidavhengighet, betydningen av legemiddel-behandling, påkjenningene ved nedtrapping og risiko for tilbakefall blir undervurdert.

Revisjonen bærer preg av en diskriminerende holdning og stigma mot kvinnene det gjelder.

Per i dag er det ikke dokumentert at nyfødtsabstinens kan ha langtidseffekter på barnet.

Det er kvinnediskriminering å pålegge prevensjon uten lovgrunnlag.

Risiko for tilbakefall til illegale opioider og rus er selvsagt svært alvorlig for både mor og foster.

Kunnskapsgrunnlaget tilsier fortsatt at hovedanbefalingen i dagens retningslinje beholdes, dvs. at det er viktig at kvinnen fortsetter å bruke sitt LAR-legemiddel som er av avgjørende betydning for at hun holder seg stabil i hverdagen og ikke faller tilbake til illegalt rusmiddelbruk. Dette gjør henne i stand til å kunne forberede seg som mor og en god omsorgsperson, som også er til barnets beste. Men dersom hun ønsker å trappe ned sin medisinbruk, må hun få hjelp og støtte til det. De fire fagpersonene er: Seksjonsleder Trude Larsen og seksjonsoverlege Fatemeh Chalabianloo ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssjukehus, psykologspesialist Kerstin Söderström ved Sykehuset Innlandet og overlege Marte Jettestad ved Kvinneklinikken på Haukeland. Chalabianloo var en av seks medlemmer i selve prosjektgruppa, og hun var tidligere «konsensuspanelet» sin faglige konsulent i ei rekke LAR-relaterte spørsmål. Larsen var med i den eksterne referansegruppa. Hun er leder for Helse Bergen sin langsiktige oppfølging av gravide LAR-brukere og deres familier.

– Kompetansemangel

Dei seks som trekkjer seg meiner rådet framleis bør vera at gravide LAR-brukarar held fram med medisinen, også av omsyn til barna.

Fagfolka meiner «prosjektledelsen mangler nødvendig faglig kompetanse» og at Helsedirektoratet må «erstatte prosjektleder for å nullstille de vansker/tillitsproblemer som har oppstått.»

VIL BLI BETRE: Helsedirektør Bjørn Guldvog beklagar at seks av 21 utvalsmedlemar har trekt seg i protest. Han lovar å lytta til innvendingane. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Direktoratet beklagar

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier det har vore ein vanskeleg prosess å leia.

– Her ligg det ganske sterke faglege motsetnadar i botn. Vi beklagar at vi har leia prosessen slik at mange, eller i alle fall nokon, oppfattar den som dårleg.

Han inviterer kritikarane til møte med direktoratsleiinga. I dag melde direktoratet at dei stansar revisjonsprosessen inntil då.

– Vi vil gjera alt vi kan for å sikra god brukarmedverknad. Eg håpar vi kan få dei med i arbeidet att.