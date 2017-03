24. april 2016 døde den 38 år gamle tobarnsmoren Trude Brenna Aasen av forblødning etter flere knivstikk, blant annet i hjertet.

– Ja, svarte eksmannen da dommer Håkon Rastum i Bergen tingrett torsdag spurte om 42-åringen erkjente straffskyld for drapet.

Drapet skjedde i en bil utenfor det tidligere parets felles bolig på Lysekloster i Os utenfor Bergen. Aasen ble funnet død i bilen.

I RETTEN: Aktor Benedikte Høgseth leder saken for påtalemyndighetene. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Tok med seg kjøkkenkniv til møtet

Årsaken til at Aasen befant seg utenfor boligen, skal ha vært at det tidligere ekteparet skulle signere noen papirer i forbindelse med samlivsbruddet.

42-åringen erkjenner altså straffskyld, men sier drapet ikke var planlagt. Han meldte seg selv for politiet, og fortalte at han hadde drept kvinnen han hadde vært sammen med i over 20 år.

Luftambulanse ble sendt til stedet, men klokken 19.10 ble den 38 år gamle kvinnen erklært død. Aasen etterlot seg to barn i 20-årsalderen, og et barnebarn.

På stedet fant politiet en 32 cm lang kjøkkenkniv, som 42-åringen hadde tatt med seg ut fra boligen da han gikk for å møte sin ekskone.

– Det er funnet DNA fra tiltalte på knivens skaft, samt blod fra avdøde på knivens blad og skaft, sier aktor Benedikte Høgseth.

ÅSTEDET: Her ble Trude Brenna Aasen funnet død. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Kan ha forsøkt å verge seg

Et av knivstikkene gikk tvers gjennom Aasens høyre hjertekammer.

– Slike skader er veldig ofte dødelige, og vil ofte medføre at man blir bevisstløs ganske raskt, sier rettsmedisiner Inge Morild i retten.

Han viser også bilder av skarpkantede sår i Aasens hender.

– Det kan tyde på at vedkommende har forsøkt å verge seg ved å gripe etter kniven, sier rettsmedisineren.

DRAPSVÅPENET: Politiet fant en 32 cm lang kjøkkenkniv på stedet Aasen ble drept. Drapsvåpenet ble vist frem i retten torsdag. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Mener drapet var planlagt

Inne i gangen i boligen fant politiets krimteknikere flere blodtilsølte ark. Det var et brev fra Statens kartverk og et skjøte på en gård i Masfjorden kommune de to eide sammen. I brevet fra kartverket, som er datert fire dager før drapet, står det at eiendommen ikke kan tinglyses før det sendes inn et egenerklæringsskjema.

Inne i boligen fant politiet også det de antar er et selvmordsbrev skrevet av 42-åringen, stilet til sin ekskone.

Aktor Høgseth peker på at 42-åringen hele tiden har erkjent drapet. Hun varsler i sitt innledningsforedrag at hun i løpet av den fire dager lange rettssaken vil argumentere for at drapet var planlagt. Det vil i så fall gi strengere straff.

Høgseth sier opplysningene 42-åringen selv ga til politiet innledningsvis, samt en samtale han hadde med datteren, understøtter dette.

– Jeg vil også peke på omstendighetene rundt drapsvåpenet, at kniven var tatt med da han gikk ut for å møte avdøde. Det er også av betydning se på tiltaltes følelser rundt bruddet, herunder det økonomiske oppgjøret, og tiltaltes opplevelse av hvordan han kom ut av det, sier Høgseth, og trekker frem gården de to eide sammen.

Høgseth mener sinne og sjalusi, i tillegg til økonomi, kan være motiver for drapet.

42-åringens forsvarer, Per Magne Kristiansen Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Fikk se bilder av avdøde

Den tiltalte eksmannen dekket ansiktet delvis med hendene da retten egentlig skulle settes klokken 09.30 i en av de mindre rettssalene i Bergen tinghus. På benkene like ved satt et 30-talls tilhørere, de fleste av dem familie av de involverte.

Et stort presseoppbud medvirket også til at saken måtte flyttes til en større rettssal i tinghuset, der den startet en drøy halvtime forsinket.

Etter innledningsforedragene, forklarer politiets krimteknikere seg. Retten får blant annet se bilder av 38-åringen slik hun lå etter å ha blitt tatt ut av bilen og gitt førstehjelp.

42-åringens forsvarer Per Magne Kristiansen hadde ingen merknader til aktors innledningsforedrag. Han varsler likevel at han vil komme med innsigelser til måten klientens innledende forklaringer ble tatt opp på.

Kristiansen mener altså disse ikke beviser at 42-åringen hadde planlagt drapet.