Det opplyser BI i Stavanger til NRK. Problemet gjelder BI sine avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Jeg kom ikke inn på siden. Alt krasjet, sier student Håkon Backus Erichsen, til Bergensavisen.

TRØBBEL: Disse tre sms´ene kom på rekke og rad til studentene som skulle ha eksamen i dag. Foto: PRIVAT

– Ingen kommer inn noen steder. Det er ingenting som fungerer og vi har ikke fått noen beskjeder. Ingen vet hva de skal gjøre, fortsetter han.

– Jobber på spreng

Det var under hjemmeeksamen i faget Strategi samt under to skoleeksamener som skulle gjennomføres klokken 13, at datasystemet for eksamen ikke fungerte.

Kommunikasjon og samfunnskontakt ved Handelshøyskolen BI, Ole Petter Syrrist-Leite, bekrefter eksamensproblemer for 2700 studenter.

– Klokken 13 i dag oppdaget vi at det var problemer med to skoleeksamener og en hjemmeeksamen. Sannsynligvis skyldtes det problemer med ytelsen på datatjenesten vår, og vi jobber på spreng med alle tilgjengelige ressurser for å få orden på det, sier Syrrist-Leite, som beklager overfor studentene.

– Det er svært uheldig, og aldri god timing når slikt skjer. Vi fokuserer på å ta vare på studentene våre, og så snart som mulig gi dem et nytt tidspunkt for eksamen, sier han.

BIs IT-support har lagt ut denne meldingen i ettermiddag: