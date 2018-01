Eks-advokat skyldig i underslag

Den tidligere advokaten, Jon Eilif Orrem, er i Bergen tingrett dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder for tre grove underslag av til sammen en million kroner. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i tre og et halvt år, men Orrem ble frikjent for anklager om bedrageri og grovt økonomisk utroskap, skriver BA.