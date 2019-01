Eittåring framleis kritisk skadd: Politiet vil undersøka om det var feil på barnevogna

I 12-tida torsdag blei ambulanse og politi varsla om ei ulukke i Akasia Paradis barnehage i Bergen. Ein eitt år gamal gut blei av tilsette i barnehagen funnen hengande med ei snor rundt halsen etter å ha kome seg ut av barnevogna.

Guten fekk livreddande førstehjelp på staden og blei deretter sendt med ambulanse til Haukeland sjukehus. Tilstanden blei seinare på dagen omtala som kritisk.

Framleis kritisk

Fredag føremiddag melder Haukeland i ei pressemelding at guten framleis er kritisk skadd.

Administrerande direktør i Akasia, Ove-Christian Fredriksen seier dei tilsette og foreldre i barnehagen er sterkt prega av ulukka.

– Hendinga går sterkt inn på dei tilsette. Heldigvis er det sjeldan me opplever slike situasjonar. Våre tankar går til guten sine foreldre og andre pårørande, seier Fredriksen.

ULUKKE: Ambulansepersonell jobba med førstehjelp på staden då politiet kom fram til barnehagen i Birkelundsbakken torsdag ettermiddag. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Held stengd fredag

Barnehagen held stengd fredag. Rundt 100 barn fordelt på fem avdelingar har plass i barnehagen. Dei i overkant av 20 tilsette får no tilbod om tett oppfølging.

– Det gjer me for å kunna følga opp dei tilsette på best mogleg vis, mellom anna ved å nytta oss av bedriftshelsetenesta. Alle som ynskjer det vil få tilbod om oppfølging i dag og gjennom heile helga, slik at me er klare til å opna på måndag, seier Fredriksen.

Vil undersøka barnevogna

Valdsavsnittet på Bergen sentrum politistasjon, som også har ansvar for undersøkingssaker og mistenkelege dødsfall i startfasen, etterforskar saka.

Leiar Sigrid Sverdrup seier dei brukar dagen på å legga ein plan for vidare etterforsking.

– Det blei gjort ein del på staden i går, og eg er ikkje kjend med at det skal gjennomførast fleire avhøyr i dag, seier Sverdrup.

– Vil de ta kontakt med barnevognprodusenten?

– Det vil eg ikkje kommentera no. Men det er naturleg at det blir ein del av etterforskinga, seier avsnittsleiaren.

BYRÅD: Barnehagebyråd Roger Valhammer (Ap). Foto: Marit Stensby / NRK

Barnehagebyråden: – Frykteleg trist

– Dette er frykteleg trist. Mine tankar går til familien til guten, og eg håpar verkeleg det går fint med han, seier barnehagebyråd Roger Valhammer (Ap) i Bergen.

Barnehagebyråden seier kommunen stiller alle sine ressursar til disposisjon for den private barnehagen og familien til guten etter ulukka torsdag.

– Det er vanskeleg å kommentera meir før politiet har etterforska ferdig, men for meg er det viktig å understreka at alle barn skal vera trygge i barnehagen i Bergen.